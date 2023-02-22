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Воздушная тревога по всей Украине: в Беларуси взлетел носитель "Кинжалов", запущены иранские дроны

22 февраля 2023, 10:08
В ближайшие часы возможна атака российских оккупантов при помощи БПЛА. Украинцам советуют оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога, БПЛА
Вся Украина "красная" - есть риск удара ракетами и дронами / Фото alerts.in.ua, УНИАН

Утром в среду, 22 февраля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российской авиации в Беларуси. Кроме того, украинцев предупредили о возможной атаке иранскими дронами-камикадзе.

Как сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн, в Беларуси поднялись в воздух такие самолеты российских оккупантов:

  • 08:30. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления);
  • 09:00. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ (является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал").
Скриншот сообщения Белорусский Гаюн

Тем временем начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные зафиксировали запуск оккупантами иранских дронов. Таким образом в ближайшие часы возможна атака при помощи БПЛА.

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"Внимание, зафиксированы пуски вражеских БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарска. Следите за сигналами воздушной тревоги", - пишет Мельник в Telegram.

Воздушная тревога по всей Украине: в Беларуси взлетел носитель 'Кинжалов', запущены иранские дроны

В Николаевской области также предупредили о взлете нескольких групп "Шахедов".

"Зафиксирован взлет нескольких групп "дронов-камикадзе". Будьте в безопасности", - написал начальник полиции области Сергей Шайхет.

РФ готовится к новым ударам по Украине - что известно

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину следует ожидать провокаций от российских захватчиков. Оккупанты скорее всего будут наносить ракетные удары. Украинцам стоит готовиться к тому, что придется быть осторожными в течение нескольких дней, предупредил военный эксперт Павел Нарожный.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты готовятся к обострению ситуации в Украине. 23-24 февраля могут произойти нестандартные действия врага.

Также Игнат предупредил, что в годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине.

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