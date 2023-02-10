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Воздушная тревога: вероятен пуск до сотни ракет - СМИ

10 февраля 2023, 11:45
Страна-агрессор, Россия, массированно обстреливает Украину 10 февраля 2023 - целью является энергетическая система, говорят офицеры.
Ракета, ракетный удар, дым
Источники в Минобороны говорят - вероятен пуск до сотни ракет / Минобороны РФ, pixabay.com

В пятницу, 10 февраля, русские оккупанты совершили масштабную ракетную атаку по всей территории Украины. Как пишет портал ТСН со ссылкой на свои источники в украинском Минобороны, всего враги в несколько волн могут выпустить по Украине до сотни ракет.

"Сегодня возможен пуск до 100 ракет. Цели у россиян остаются неизменными – энергетическая инфраструктура", – говорят они.

В командовании Воздушных сил украинской армии ничего не комментируют, но сказали, что ожидают официальные данные.

Удары россиян по Украине 9 и 10 февраля

В ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 февраля, русские оккупанты вновь нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожью и Харькову.

В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

Утром 10 февраля вражеские русские войска начали новую серию атак против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам.

Как сообщали представители Киевской городской военной администрации, обломки сбитой ракеты в Голосеевском районе повредили два автомобиля, дом и электросети.

Также известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины , что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

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