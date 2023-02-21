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"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дни

21 февраля 2023, 04:55
Страна-агрессор Россия вряд ли пропустит такую дату, как годовщина полномасштабного вторжения. Поэтому стоит ожидать от врагов опасных "сюрпризов".
Ракета, ракетный удар
Оккупанты вряд ли пропустят такую дату, как годовщина вторжения, считает эксперт/ Минобороны РФ, УНИАН

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину следует ожидать провокаций от российских захватчиков. Оккупанты скорее всего будут наносить ракетные удары.

Украинцам стоит готовиться к тому, что придется быть осторожными в течение нескольких дней. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV.

"Какие-то удары точно будут на годовщину войны, на 24 февраля. Поэтому обязательно надо не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть готовым ко всему. Собрать какой-то минимальный набор, который нужен для того, чтобы пересидеть в бомбоубежище всё, что надо пересидеть. И быть готовым к тому, что два-три дня быть более-менее бдительными", – подчеркнул эксперт.

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Он отмечает, что украинская противовоздушная оборона перехватывает примерно 90% из тех ракет, которые мы можем сбивать. Но есть еще ракеты, которые наша ПВО сбивать не может – это С-300, С-400, х-22, баллистические ракеты, "Искандеры" и т. п. При этом у оккупантов таких ракет еще хватает.

Именно поэтому стоит быть готовыми ко всему и нельзя игнорировать сигналы противовоздушной обороны, подчеркнул эксперт.

"Но я уверен, что мы относительно легко переживем эту годовщину", – добавил эксперт.

Угроза ракетной атаки 24 февраля

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут готовить провокации и ракетные обстрелы на 23-24 февраля, защитники Украины готовятся к этому. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Также Игнат отмечает, что недавние ракетные обстрелы оккупантами связаны с подготовкой к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля страна-агрессор РФ может нанести ракетный удар. Украинцам советуют слушать Воздушные силы. По словам Ермака, Украина готова к различным сценариям.

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