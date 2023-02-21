"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дни

Страна-агрессор Россия вряд ли пропустит такую дату, как годовщина полномасштабного вторжения. Поэтому стоит ожидать от врагов опасных "сюрпризов".

Оккупанты вряд ли пропустят такую дату, как годовщина вторжения, считает эксперт/ Минобороны РФ, УНИАН

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину следует ожидать провокаций от российских захватчиков. Оккупанты скорее всего будут наносить ракетные удары.

Украинцам стоит готовиться к тому, что придется быть осторожными в течение нескольких дней. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV.

"Какие-то удары точно будут на годовщину войны, на 24 февраля. Поэтому обязательно надо не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть готовым ко всему. Собрать какой-то минимальный набор, который нужен для того, чтобы пересидеть в бомбоубежище всё, что надо пересидеть. И быть готовым к тому, что два-три дня быть более-менее бдительными", – подчеркнул эксперт.

видео дня

Он отмечает, что украинская противовоздушная оборона перехватывает примерно 90% из тех ракет, которые мы можем сбивать. Но есть еще ракеты, которые наша ПВО сбивать не может – это С-300, С-400, х-22, баллистические ракеты, "Искандеры" и т. п. При этом у оккупантов таких ракет еще хватает.

Именно поэтому стоит быть готовыми ко всему и нельзя игнорировать сигналы противовоздушной обороны, подчеркнул эксперт.

"Но я уверен, что мы относительно легко переживем эту годовщину", – добавил эксперт.

Угроза ракетной атаки 24 февраля

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут готовить провокации и ракетные обстрелы на 23-24 февраля, защитники Украины готовятся к этому. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Также Игнат отмечает, что недавние ракетные обстрелы оккупантами связаны с подготовкой к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля страна-агрессор РФ может нанести ракетный удар. Украинцам советуют слушать Воздушные силы. По словам Ермака, Украина готова к различным сценариям.

Вас также может заинтересовать: