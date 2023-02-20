В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

Он до конца выполнил свой долг воина-десантника. У героя остались жена и ребенок.

Погибший воин Денис Морар/ Facebook, ua.depositphotos.com

В бою с российскими захватчиками погиб украинский воин, стрелок-снайпер 81-й аэромобильной бригады Денис Морар.

Боец погиб возле села Дубрава Луганской области. Об этом сообщил председатель Богородчанской общины на Ивано-Франковщине Ростислав Заремба в Facebook.

"К сожалению, с полей жестких боев с врагом снова поступают тяжелые трагические известия о потерях в рядах наших защитников. 16 февраля 2023 года в бою возле с. Диброва Луганской области погиб стрелок-снайпер 81-й аэромобильной бригады Морар Денис Михайлович, 1989 г. р.", – написал он.

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Председатель общины рассказал, что боец был родом из Одесской области, но нашел свою судьбу в Богородчанах Ивано-Франковской области, и именно там вместе с женой Ольгой воспитывал сына.

3 августа Денис Морар вступил в ряды ВСУ и прошел специальную подготовку в Великобритании. После этого он защищал родную страну на самых ответственных участках фронта.

"Погиб в бою, с честью и до конца выполнив долг воина-десантника", – добавил Заремба.

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ Денис Морар/ Facebook

Ранее сообщалось, что в борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Воин погиб, защищая город-крепость Бахмут. Роман родом из города Коломыя Ивано-Франковской области.

Напомним, в боях за Украину погиб молодой украинский биолог и военный Бижан Шаропов. Он считался пропавшим без вести с апреля 2022 года. Точку в трагической истории поставил анализ ДНК.

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