В боях за Украину погиб известный на всю страну пастух Михаил Кознюк

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный украинский пастух Михаил Кознюк из села Буковец. Он получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.
Как сообщается на Facebook-странице Верховинского поселкового совета и Буковецкой гимназии, Михаил был главным сержантом 2 горно-штурмовой роты.
Кознюк родом из села Буковец, отправился на военную службу по контракту 26 декабря 2021 года.
12 февраля военный погиб в возрасте 26 лет.
"Михаил Кознюк отстаивал свободу собственного государства и, к сожалению, 12 февраля 2023 года в результате ранений, вызванных вражеским артиллерийским обстрелом на Донецком направлении, отдал свою жизнь за наше будущее, за каждого из нас", - говорится в сообщении.
Михаил Кознюк стал известен в 2015 году после сюжета "5 канала", в котором он рассказал на карпатском диалекте об особенностях работы овцевода в Карпатах.
Это видео просмотрели более 1 миллиона пользователей на YouTube.
Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.
Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.
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