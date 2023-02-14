glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В боях за Украину погиб известный на всю страну пастух Михаил Кознюк

14 февраля 2023, 07:12
Защитник Украины Михаил Кознюк получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.
Михаил Кознюк
Михаил Кознюк стал известен в 2015 году после сюжета "5 канала" / Фото facebook.com/verkhovyna.selushna.rada, скриншот

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный украинский пастух Михаил Кознюк из села Буковец. Он получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.

Как сообщается на Facebook-странице Верховинского поселкового совета и Буковецкой гимназии, Михаил был главным сержантом 2 горно-штурмовой роты.

Кознюк родом из села Буковец, отправился на военную службу по контракту 26 декабря 2021 года.

видео дня

12 февраля военный погиб в возрасте 26 лет.

"Михаил Кознюк отстаивал свободу собственного государства и, к сожалению, 12 февраля 2023 года в результате ранений, вызванных вражеским артиллерийским обстрелом на Донецком направлении, отдал свою жизнь за наше будущее, за каждого из нас", - говорится в сообщении.

Михаил Кознюк
​ Михаил Кознюк погиб 12 февраля в возрасте 26 лет / Фото facebook.com/verkhovyna.selushna.rada

Михаил Кознюк стал известен в 2015 году после сюжета "5 канала", в котором он рассказал на карпатском диалекте об особенностях работы овцевода в Карпатах.

Это видео просмотрели более 1 миллиона пользователей на YouTube.

Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:33

Можем бить по аэродромах, складах и командных пунктах в России: эксперт рассказал о новом оружии ВСУ

07:12

В боях за Украину погиб известный на всю страну пастух Михаил Кознюк

06:46

США предупредили Украину о решающем моменте в войне, готовится новый пакет помощи - Washington PostВидео

06:08

Россия интенсифицирует ракетные обстрелы и атаки дронами: с чем это связаномнение

05:05

Как избавиться от конденсата на окнах: гарантированный результат идеального лайфхакаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:31

Гороскоп на март 2023 года для Овнов: чем порадует первый месяц весныВидео

04:05

"Аффлек - везунчик": Дженнифер Лопес в откровенных кружевах похвасталась "подарком" для мужаВидео

03:45

Свитан откровенно ответил, есть ли у Украины шансы выйти в этом году на границы 1991 годаВидео

03:20

Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренокВидео

Реклама
03:15

"Украина уничтожит Черноморский флот РФ": мы можем получить мощные ракеты Storm Shadow – полковникВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему россияне на фронте несут громадные потериВидео

01:31

"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстазВидео

00:51

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

Вселенная раскошелится: 3 знака зодиака скоро получат ошеломительную сумму денегВидео

13 февраля, понедельник
23:54

Небеса защищают от всех невзгод: обладательницы каких имен всю жизнь находятся под крылом ангеловВидео

23:40

"Наши партнеры уже решают этот вопрос": Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и ДонбассВидео

22:52

"Отсидеться не получится": Лукашенко очнулся и сделал резкий выпад из-за войны в УкраинеВидео

22:25

Что делать, если лук пророс: правила хранения и спасения чудо-овоща с пользой для здоровья

22:21

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"Видео

22:12

В Украине цены на яйца резко изменятся: чего ждать в ближайшие месяцыВидео

Реклама
22:02

Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

21:19

Шли в наступление: под Угледаром ВСУ уничтожили огромную колонну оккупантовВидео

21:17

"С ней пытаются расправится": российская певица сообщила об опасности для Ахеджаковой

21:07

Искренние, самоотверженные и смелые: во время обороны Бахмута трагически погибли двое полицейскихВидео

20:59

Канада, Франция и США просят своих граждан немедленно покинуть Россию и БеларусьВидео

20:10

Неожиданно "шарахнуло": российская певица оказалась в эпицентре землетрясения в ТурцииВидео

20:08

"Никаких геройских историй о папе-космонавте": Анатолий Анатолич рассказал, как убили его отца

19:54

"Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ": Залужный поделился видением победы УкраиныВидео

19:36

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФВидео

19:29

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

19:20

Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забыватьмнение

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra - первая топовая новинка 2023 года новости компании

19:09

Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую ценуВидео

19:00

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

18:39

Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

18:32

Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

18:11

"Авиация точно будет": эксперт рассказал о западном оружии для наступления ВСУВидео

17:48

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:32

Гарантии безопасности для Украины: в НАТО раскрыли вероятную формулу и срокиВидео

17:12

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще два внедорожника

Реклама
17:03

Своего не отдадут и чужое возьмут: самые жадные знаки зодиака

17:03

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить, что ждут третьего ребенкаВидео

16:47

Финский актер продает украинские блюда, чтобы помочь УкраинеВидео

16:46

"Наступит его конец": астролог назвал месяц смерти ПутинаВидео

16:43

В бункер – на бронепоезде: Путин пересел из самолета на "железку"Видео

16:29

Истребители и тяжелое вооружение для Украины: Столтенберг заявил, что РФ начала крупное наступлениеВидео

16:24

Небанальные идеи: какой оригинальный подарок на 14 февраля можно подарить любимому человекуВидео

16:15

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопадеВидео

16:09

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантовВидео

16:06

Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержкаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять