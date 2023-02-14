В боях за Украину погиб известный на всю страну пастух Михаил Кознюк

Защитник Украины Михаил Кознюк получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.

Михаил Кознюк стал известен в 2015 году после сюжета "5 канала" / Фото facebook.com/verkhovyna.selushna.rada, скриншот

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный украинский пастух Михаил Кознюк из села Буковец. Он получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.

Как сообщается на Facebook-странице Верховинского поселкового совета и Буковецкой гимназии, Михаил был главным сержантом 2 горно-штурмовой роты.

Кознюк родом из села Буковец, отправился на военную службу по контракту 26 декабря 2021 года.

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12 февраля военный погиб в возрасте 26 лет.

"Михаил Кознюк отстаивал свободу собственного государства и, к сожалению, 12 февраля 2023 года в результате ранений, вызванных вражеским артиллерийским обстрелом на Донецком направлении, отдал свою жизнь за наше будущее, за каждого из нас", - говорится в сообщении.

​ Михаил Кознюк погиб 12 февраля в возрасте 26 лет / Фото facebook.com/verkhovyna.selushna.rada

Михаил Кознюк стал известен в 2015 году после сюжета "5 канала", в котором он рассказал на карпатском диалекте об особенностях работы овцевода в Карпатах.

Это видео просмотрели более 1 миллиона пользователей на YouTube.

Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.

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