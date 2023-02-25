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Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

25 февраля 2023, 14:42
Владимир Путин "погубил себя", приказав начать полномасштабную войну с Украиной, уверен Евгений Савостьянов.
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото pixabay.com

В РФ растет недовольство из-за провалов российской армии в Украине. При этом все чаще объектом критики становится президент Владимир Путин.

Хозяин Кремля понимает, что ему стоит серьезно опасаться гнева россиян. Поэтому он судорожно цепляется за любую возможность добиться победы в Украине, пишет британское издание Express.

Как пояснил бывший начальник московского управления ФСБ генерал Евгений Савостьянов, Путин прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все, поэтому держится подальше от них.

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Вместе с тем он уверен в том, что Путин "погубил себя", приказав начать полномасштабную войну с Украиной.

"Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить", — добавил Савостьянов.

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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ФСБ Владимир Путин война России и Украины
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