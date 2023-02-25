"Глупость и вредительство": Гиркин отчихвостил Путина, "отсиживающегося в кустах"

Российский террорист Игорь Гиркин открыто разнес президента страны террориста Владимира Путина за катастрофические провалы в войне.
"Стрелок" истерит из-за того, что хозяин Кремля не хочет брать на себя ответственность за поражения оккупантов.
По его словам, Путин надеется всю вину переложить на МО РФ и Сергея Шойгу.
"Несусветная глупость. И это можно назвать вредительством Глава государства во время войны должен брать на себя ответственность", — уверен бывший главарь террористов "ДНР".
При этом он также обвинил Путина в трусости заявив, что он "отсиживается в кустах".
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Ранее Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".
"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".
Напомним, бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.
На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").
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