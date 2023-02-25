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"Глупость и вредительство": Гиркин отчихвостил Путина, "отсиживающегося в кустах"

25 февраля 2023, 18:39
Игорь Гиркин обвинил Владимира Путина в трусости.
Путин, Гиркин
Игорь Гиркин набросился на Владимира Путина / Скриншот

Российский террорист Игорь Гиркин открыто разнес президента страны террориста Владимира Путина за катастрофические провалы в войне.

"Стрелок" истерит из-за того, что хозяин Кремля не хочет брать на себя ответственность за поражения оккупантов.

По его словам, Путин надеется всю вину переложить на МО РФ и Сергея Шойгу.

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"Несусветная глупость. И это можно назвать вредительством Глава государства во время войны должен брать на себя ответственность", — уверен бывший главарь террористов "ДНР".

При этом он также обвинил Путина в трусости заявив, что он "отсиживается в кустах".

Скриншот
/ Скриншот

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Ранее Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

Напомним, бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.

На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").

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