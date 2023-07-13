Отрицал существование Украины: 'Пашу-Мерседеса' разоблачили на новых преступлениях

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.
Правоохранители выяснили, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ Павел, в миру Петр Лебедь, дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также митрополит назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Об этом сообщила СБУ в Telegram.
Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.
На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).
Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дело Паши "Мерседеса"
Напомним, что СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса". Пророссийского митрополита Павла подозревают в разжигании вражды и обеспечении агрессии РФ против Украины.
"Паша-Мерседес " засветил шарф дорогого бренда и часы за полтора миллиона. Пророссийский митрополит УПЦ МП Павел во время" встречи " с СБУ неожиданно засветил дорогие аксессуары, которые вряд ли должны быть частью стиля служителя церкви.
Довольный Паша-Мерседес пришел в Лавру. 29 мая суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест для Павла Лебедя до 1 июля.
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