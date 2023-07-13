Отрицал существование Украины: 'Пашу-Мерседеса' разоблачили на новых преступлениях

Петр Лебедь, дал видео-интервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины.

https://glavred.info/ukraine/zaperechuvav-isnuvannya-ukrajini-pashu-mersedesa-vikrili-na-novih-zlochinah-10485505.html Ссылка скопирована

СБУ нашла у Паши "Мерседеса" новые преступления / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.

Правоохранители выяснили, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ Павел, в миру Петр Лебедь, дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также митрополит назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

видео дня

На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело Паши "Мерседеса"

Напомним, что СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса". Пророссийского митрополита Павла подозревают в разжигании вражды и обеспечении агрессии РФ против Украины.

"Паша-Мерседес " засветил шарф дорогого бренда и часы за полтора миллиона. Пророссийский митрополит УПЦ МП Павел во время" встречи " с СБУ неожиданно засветил дорогие аксессуары, которые вряд ли должны быть частью стиля служителя церкви.

Довольный Паша-Мерседес пришел в Лавру. 29 мая суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест для Павла Лебедя до 1 июля.

Больше интересных новостей: