Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

29 мая суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест для Павла Лебедя до 1 июля.

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Павел Лебедь несколько месяцев сидел под домашним арестом / Коллаж: Главред, скриншоты

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, которого в народе прозвали "Паша-мерседес" из-за любви к элитным немецким автомобилям, приехал в Киево-Печерскую Лавру.

На видео, опубликованным "Союзом православных журналистов" в телеграме, видно, как Паша-мерседес, улыбаясь и воркуя, дает свою руку для поцелуев прихожанкам. Те выстроились к нему в очередь.

видео дня

На заднем плане можно увидеть магазин "Продукты" Киево-Печерской лавры.

Павел Лебедь пришел в Киево-Печерскую лавру, смотрите видео:

Стоить отметить, что 29 мая суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест для Павла Лебедя до 1 июля с обязательством носить браслет. Вопрос о продолжении меры пресечения рассматривали судьи Соломенского районного суда города Киева.

Громкое дело Паши-мерседеса

Напомним, СБУ вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям: разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств для его обвинений - перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. Митрополит Павел заявлял, что это "политическое дело" и он якобы "никогда не был на стороне агрессии".

В начале апреля митрополита отправили под домашний арест на два месяца, в конце мая арест продлили еще на месяц.

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