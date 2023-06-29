Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, которого в народе прозвали "Паша-мерседес" из-за любви к элитным немецким автомобилям, приехал в Киево-Печерскую Лавру.
На видео, опубликованным "Союзом православных журналистов" в телеграме, видно, как Паша-мерседес, улыбаясь и воркуя, дает свою руку для поцелуев прихожанкам. Те выстроились к нему в очередь.
На заднем плане можно увидеть магазин "Продукты" Киево-Печерской лавры.
Павел Лебедь пришел в Киево-Печерскую лавру, смотрите видео:
Стоить отметить, что 29 мая суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест для Павла Лебедя до 1 июля с обязательством носить браслет. Вопрос о продолжении меры пресечения рассматривали судьи Соломенского районного суда города Киева.
Громкое дело Паши-мерседеса
Напомним, СБУ вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям: разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).
Среди доказательств для его обвинений - перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. Митрополит Павел заявлял, что это "политическое дело" и он якобы "никогда не был на стороне агрессии".
В начале апреля митрополита отправили под домашний арест на два месяца, в конце мая арест продлили еще на месяц.
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