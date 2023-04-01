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СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИ

1 апреля 2023, 10:00
Пропутинский митрополит УПЦ МП отверг все обвинения и пожаловался, что утром не успел "даже помолиться" перед вручением подозрения.
Митрополит Павел (Лебедь), СБУ
Митрополиту Павлу утром 1 апреля вручили подозрение / Фото: УНИАН, скриншот

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 1 апреля вручили подозрение наместнику Киево-Печерской лавры и проводят в его доме обыски. Об этом заявил сам пропутинский митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь).

По данным Лебедя, подозрение ему вручили в субботу в 7:30, мол, он даже не успел помолиться. Его заявление опубликовало российское пропагандистское издание РИА Новости.

По данным источников Украинской правды, подозрения вручены по статьям 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и ст. 436 - "Пропаганда войны".

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В Сети также были опубликованы кадры вручения подозрения наместнику Лавры.

Вручение подозрения митрополиту Павлу
Вручение подозрения митрополиту Павлу / скриншот

По словам Павла, сотрудники СБУ заявили, что он сотрудничал со страной-агрессором РФ и "проклинал президента". Митрополит, естественно, это отрицает и говорит, что всего лишь "цитировал Евангелие".

Митрополит Павел
Наместник Лавры митрополит Павел заявил, что СБУ проводит 1 апреля в его доме обыски / скриншот

СБУ пока не дало официальных комментариев.

Как сообщал Главред, за марта митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинской власти то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры. Видеообращение митрополита Павла уже разлетелось в Сети.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

29 марта представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны были покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

Другие новости:

СБУ УПЦ МП Митрополит Павел Киево-Печерская лавра новости Украины
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