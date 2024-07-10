Есть 10 дней: в Пенсионном рассказали, что нужно сообщить, чтобы не остаться без пенсий

В Украине пенсионеров, не сообщивших вовремя в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней, могут обязать вернуть часть денег в бюджет.

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Что нужно сообщить в ПФУ, чтобы не потерять часть выплаты? / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине пенсионеров, не сообщивших вовремя в ПФУ о своем трудоустройстве либо о своем увольнении в течение 10 дней, могут обязать вернуть часть выплаты в бюджет. Об этом говорится в разъяснении украинского пенсионного ведомства.

В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом факте органы Пенсионного фонда. Соответствующее требование содержится в ч.2 ст.16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если же он этого не делает, то это приводит к незаконным выплатам пенсий, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ. После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, которые предусмотрены только для лиц, которые не работают. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

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"Обращаем внимание пенсионеров, которые проходили регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимались ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером", – говорится в тексте сообщения.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

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