Есть результат: РФ предупредили о последствиях срыва переговоров по перемирию

В Турции заговорили о международной изоляции РФ.

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Международное сообщество будет готово реагировать, если Россия не проявит гибкость / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Что сказал Фидан:

Россию могут изолировать на международном уровне

Украина и европейские страны проявили гибкость в отношении американского подхода к перемирию

Во время переговоров уже удалось достичь результата

Страна-агрессор Россия должна проявить гибкость в вопросе достижения перемирия с Украиной. В противном случае РФ рискует международной изоляцией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как пишет TRT Haber, он отметил, что инициатива главы США Дональда Трампа о прекращении огня стала четким и определяющим сигналом для всех участников переговорного процесса, кроме Москвы.

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Украина и европейское сообщество уже проявили ту гибкость, которая необходима для достижения перемирия в рамках американского подхода. Теперь все ожидают аналогичную гибкость со стороны РФ. Если Кремль ее не проявит, это поставит его в невыгодное положение перед Штатами.

"Переговорный процесс приобретает положительную динамику, а стороны уже достигли определенных результатов", - добавил Фидан.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль утверждает, что российская и украинская переговорные группы якобы работают над согласованием условий для возможного временного прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что российская политическая элита не ожидает существенного прогресса от очередной встречи с украинской делегацией в Стамбуле, запланированной на 2 июня.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не предоставила обещанный "меморандум" о прекращении огня, что свидетельствует об очередном российском обмане.

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Кто такой Хакан Фидан? Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

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