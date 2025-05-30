Есть результат: РФ предупредили о последствиях срыва переговоров по перемирию

Что сказал Фидан:
- Россию могут изолировать на международном уровне
- Украина и европейские страны проявили гибкость в отношении американского подхода к перемирию
- Во время переговоров уже удалось достичь результата
Страна-агрессор Россия должна проявить гибкость в вопросе достижения перемирия с Украиной. В противном случае РФ рискует международной изоляцией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Как пишет TRT Haber, он отметил, что инициатива главы США Дональда Трампа о прекращении огня стала четким и определяющим сигналом для всех участников переговорного процесса, кроме Москвы.
Украина и европейское сообщество уже проявили ту гибкость, которая необходима для достижения перемирия в рамках американского подхода. Теперь все ожидают аналогичную гибкость со стороны РФ. Если Кремль ее не проявит, это поставит его в невыгодное положение перед Штатами.
"Переговорный процесс приобретает положительную динамику, а стороны уже достигли определенных результатов", - добавил Фидан.
Переговоры о прекращении огня - последние новости
Напомним, Главред писал, что Кремль утверждает, что российская и украинская переговорные группы якобы работают над согласованием условий для возможного временного прекращения боевых действий.
Ранее сообщалось, что российская политическая элита не ожидает существенного прогресса от очередной встречи с украинской делегацией в Стамбуле, запланированной на 2 июня.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не предоставила обещанный "меморандум" о прекращении огня, что свидетельствует об очередном российском обмане.
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Кто такой Хакан Фидан?
Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия.
Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".
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