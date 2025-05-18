Чтобы пробиться и закрепиться: РФ использует новую 'античную' тактику на фронте

Оккупанты используют необычную тактику для атак в Донецкой области.

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Ситуация возле Торецка / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

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Оккупанты атакуют позиции ВСУ под Торецком

Россияне пытаются прорываться на мотоциклах

Эта тактика позволяет оккупантам быстро пробиваться на вторую линию обороны

Армия страны-агрессора России атакует позиции ВСУ в районе Торецка Донецкой области, используя мотоциклы для быстрых маневров. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, логика таких действий врага - давняя, еще с античных времен: использовать быстрые мобильные средства для ударов на флангах.

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"Это фактически еще со времен античности была такая логика. Берешь что-то скоростное - или лошадь, или колесницу - и пытаешься (задействовать, - ред.) на фланге", - сказал он.

Трегубов добавил, что в современном контексте - это мотоциклы, которыми российские военные пытаются прорываться на стыках зон контроля подразделений, где меньше всего наблюдения.

"Мотоцикл, как средство доставки, помогает быстро преодолеть так называемую kill-zone, пространство, которое пробивается и простреливается дронами. И более того, если сравнивать с бронетехникой, то если и прилетит дрон, то он уничтожит не 10 человек в одном БТР, а одного человека на мотоцикле", - пояснил он.

Отмечается, что тактика использования мотоциклов позволяет оккупантам быстро пробиваться на вторую линию обороны и закрепляться, ожидая подкрепления. Однако, украинские силы продолжают отражать атаки в этом направлении.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. Но украинские военные не дали врагу воплотить задуманное.

Также известно, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Только Третья штурмовая бригада отразила на этом направлении около 80 штурмов в течение недели.

Кроме того, российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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