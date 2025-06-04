Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

Кратко:
- Как изменилась Василиса Фролова
- Что она рассказала по поводу своего тела
Украинская ведущая Василиса Фролова рассказала о том, как ей удалось сбросить вес, а также о том, как все время была недовольна своим телом.
На своей странице в Instagram, Фролова рассказала, что впервые в жизни надевает раздельный купальник с удовольствием.
"Мне 47. И я впервые в жизни надеваю раздельный купальник с удовольствием. Как и каждая, пожалуй, я никогда не была довольна своим телом. Именно сейчас мое тело намного лучше, чем 30 лет назад. Только сейчас я в абсолютном кайфе от ежедневной йоги и начинаю по-настоящему слышать себя", — рассказала она.
По ее словам, ей все еще предстоит много работы. "Да, еще много впереди, до идеальной формы еще придется попотеть, но это такой кайф — каждый раз немного перебарывать себя, делать чуть больше усилий и видеть результат. И Индия способствует этому процессу идеально: ежедневные процедуры и персональная диета творят чудеса", — делится Фролова.
Она также показала фото в купальнике и свою прекрасную форму.
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Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая Василиса Фролова через три года после рождения сына решила узаконить свои отношения с его отцом: она и продюсер Дмитрий Котеленец связали себя узами брака в Абу-Даби, где живут с начала полномасштабной войны.
Также ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала о страхе не иметь детей, как его преодолела, и почему скрывает мужа - отца своей единственной дочери Агаты.
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Кто такая Василиса Фролова?
Василиса Фролова (Юлия Фролова) - украинская теле- и радиоведущая и модель. Работала на проектах "Хочу Евро", "Фабрика звезд", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоумания" и пр. Сотрудничала с каналами М1, 1+1, ТЕТ, Интер, Новый канал.
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