Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

Василиса Фролова сделала интимное признание относительно своего тела.

https://glavred.info/starnews/kuda-delas-vasilisa-frolova-vedushchaya-pokazala-telo-i-silnoe-pohudenie-10670624.html Ссылка скопирована

Василиса Фролова показала результаты своих тренировок / Коллаж Главред, фото Instagram/vasyafrolova

Кратко:

Как изменилась Василиса Фролова

Что она рассказала по поводу своего тела

Украинская ведущая Василиса Фролова рассказала о том, как ей удалось сбросить вес, а также о том, как все время была недовольна своим телом.

На своей странице в Instagram, Фролова рассказала, что впервые в жизни надевает раздельный купальник с удовольствием.

видео дня

Василиса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

"Мне 47. И я впервые в жизни надеваю раздельный купальник с удовольствием. Как и каждая, пожалуй, я никогда не была довольна своим телом. Именно сейчас мое тело намного лучше, чем 30 лет назад. Только сейчас я в абсолютном кайфе от ежедневной йоги и начинаю по-настоящему слышать себя", — рассказала она.

Василиса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

По ее словам, ей все еще предстоит много работы. "Да, еще много впереди, до идеальной формы еще придется попотеть, но это такой кайф — каждый раз немного перебарывать себя, делать чуть больше усилий и видеть результат. И Индия способствует этому процессу идеально: ежедневные процедуры и персональная диета творят чудеса", — делится Фролова.

Василиса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

Она также показала фото в купальнике и свою прекрасную форму.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая Василиса Фролова через три года после рождения сына решила узаконить свои отношения с его отцом: она и продюсер Дмитрий Котеленец связали себя узами брака в Абу-Даби, где живут с начала полномасштабной войны.

Также ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала о страхе не иметь детей, как его преодолела, и почему скрывает мужа - отца своей единственной дочери Агаты.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Василиса Фролова? Василиса Фролова (Юлия Фролова) - украинская теле- и радиоведущая и модель. Работала на проектах "Хочу Евро", "Фабрика звезд", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоумания" и пр. Сотрудничала с каналами М1, 1+1, ТЕТ, Интер, Новый канал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред