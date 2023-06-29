"Путей очень много": экс-депутат Госдумы анонсировал непрерывное отступление войск РФ

Путей к российскому наступлению практически нет, а путей к отступлению очень много, подчеркнул Илья Пономарев.

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Экс-депутат Госдумы анонсировал непрерывное отступление войск РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

До конца 2023 года российские оккупационные войска будут непрерывно отступать, поскольку путей к наступлению практически нет, а для отступления – множество. Об этом в во время чата на Главреде рассказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

"Путей к российскому наступлению практически нет, а путей к отступлению очень много. Это отступление и будет активно происходить", - заявил Пономарев.

Впрочем, экс-депутат Госдумы сомневается, что страна-агрессор Россия будет называть это новыми "жестами доброй воли", поскольку это будет звучать уж слишком смешно.

"До конца 2023 года мы будем видеть непрерывное отступление российских войск тут и там, это факт", - добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ВСУ зайдут в Крым, когда на улице будет еще теплая погода. Сроки военной операции украинских войск на полуострове в ГУР решили не называть.

Как отметил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, у страны-агрессора России очень слабый боевой дух. Оккупанты изрядно боятся украинского наступления. По его словам, в РФ понимают, что контрнаступление украинских воинов может закончиться весьма печально для российской армии.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

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