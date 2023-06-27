'Остался последний аргумент': Кулеба рассказал, как Путин может шантажировать Запад

Как отметил глава МИД, Запад "совершит большую ошибку, если решит играть с Путиным".

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Кулеба рассказал, как Путин может шантажировать Запад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У российского диктатора Владимира Путина есть "последний аргумент", который он может использовать для шантажа, – это "бряцание ядерным оружием". Все остальные аргументы глава кремлевского режима уже исчерпал. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

"Очевидно, что его (Путина, - ред.) армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине. Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И поэтому в его кармане остался лишь один последний аргумент... Я думаю, что это не больше, чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь", - сказал Кулеба.

Как отметил глава МИД, Запад "совершит большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха".

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Министр также выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что "риск реален", пока российские войска удерживают объект.

"Конечно, они не хотят, чтобы их обвиняли в причинении очередной ядерной катастрофы. Поэтому я думаю, что они пытаются найти способ провести это как операцию под ложным флагом или как что-то другое, что не было бы прямо приписано им", - отметил Кулеба.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что у Соединенных Штатов Америки есть инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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