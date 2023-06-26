Почему Путин заикается при упоминании фамилии Залужного: экс-депутат Госдумы ответил

Путин очень завидует Залужному и Буданову, потому что они могут ездить в Германию, подчеркнул Пономарев.

https://glavred.info/world/pochemu-putin-zaikaetsya-pri-upominanii-familii-zaluzhnogo-eks-deputat-gosdumy-otvetil-10481044.html Ссылка скопирована

Почему Путин заикается при упоминании фамилии Залужного? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Недавно российский диктатор Владимир Путин, услышав фамилию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начал нервно заикаться. Это связано с тем, что глава кремлевского режима очень завидует Залужному. Такое мнение во время чата на Главреде высказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

Как напомнил Пономарев, Путин сказал, что Залужный якобы находится в одной европейской стране, намекая на мифическое ранение.

"У Путина это прорывается – он любит Германию и хочет в ней оказаться. И он завидует Залужному и Буданову, потому что они туда могут ездить, а Путину хоть пропади. Поэтому даже намек или донесение на эту тему вызывают у него жгучую зависть. Вот это и прорывается в его публичных выступлениях", - подчеркнул экс-депутат Госдумы.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео, как Путин начал нервно заикаться:

Напомним, недавно президент страны-агрессора России Владимир Путин выдал "победное" заявление после наступления на Москву и опозорился. Путин очень рад, что этот вооруженный мятеж удалось подавить. Однако он все же расстроился из-за того, что кто-то посмел пойти против него и добавил, что организаторы мятежа "потеряли адекватность".

"Директор" РФ заявил, что "вагнеровцы" смогут продолжить воевать на стороне РФ, если подпишут контракт с Минобороны РФ. Также у них якобы будет возможность отправиться в Беларусь.

Раньше Путин разразился угрозой уже вскоре поставить на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения Сармат. Ракеты способны нести 10 и более ядерных боеголовок, а их дальность составляет 18 тысяч километров, что позволяет агрессору угрожать и Украине, и Западу.

Смотрите интервью с Ильей Пономаревым специально для Главреда:

Вас может заинтересовать: