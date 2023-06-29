УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 17:08 обновлено 29 июня, 17:11
167
Кирилл Буданов заявил, что "повар Путина" не хотел привести к развалу России.
Буданов, Пригожин
Буданов рассказал, почему Пригожин прекратил наступление на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел в наступление на Москву со своими наемниками. Однако за 200 км до Москвы он прекратил наступление и развернул все свои войска. Пригожин не хотел привести к развалу РФ. Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов Украинской правде.

Он добавил, что Пригожина переубедили насчет того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен", – сказал Буданов.

видео дня

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который долго конфликтует с Министром обороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, 23 июня обвинил военное ведомство в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин заявил, что его 25-тысячная группировка Вагнер идет на Москву.

На следующий день, 24 июня, Вагнер взял Ростов-на-Дону. Мятежники стали контролировать все военные объекты в городе, в том числе и Южный военный округ. Наемники сбили несколько вертолетов оккупантов ВКС РФ, которые пытались ударить по ЧВК.

После этого Пригожин отправил колонны ЧВК Вагнер на Москву. Однако до столицы они не дошли – Пригожин в результате переговоров, которые вел от Москвы Лукашенко, развернул свои войска назад. По итогам было принято решение о том, что Вагнер вместе с Пригожиным отправляется в Беларусь.

Впоследствии стало известно о якобы задержании командующего Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергея Суровикина. Сообщается, что он якобы знал о подготовке мятежа и выбрал сторону Пригожина.

Другие новости:

Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Кирилл Буданов гражданская война в России война в России
Реклама

Главное за день

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:34 Украина
Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:55 Мир
Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

16:13 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:34

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:08

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

16:56

Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

16:55

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
16:46

Путин потерял свои "красные линии" после мятежа Пригожина - Politico

16:44

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяцаВидео

16:35

Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

16:26

Собчак таки беременна - фото попали в сеть

Реклама
16:26

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

16:24

Узнайте, какой вы человек: два разных слова на картинке определят вашу личность

16:13

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

Реклама
15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

13:46

Худой, с синяком и лез ко всем целоваться: Путин в Дербенте озадачил своим поведениемВидео

13:24

Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт МиддлтонВидео

13:20

Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимонаВидео

13:08

Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

Реклама
12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять