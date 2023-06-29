"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

Кирилл Буданов заявил, что "повар Путина" не хотел привести к развалу России.

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Буданов рассказал, почему Пригожин прекратил наступление на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел в наступление на Москву со своими наемниками. Однако за 200 км до Москвы он прекратил наступление и развернул все свои войска. Пригожин не хотел привести к развалу РФ. Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов Украинской правде.

Он добавил, что Пригожина переубедили насчет того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен", – сказал Буданов.

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Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который долго конфликтует с Министром обороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, 23 июня обвинил военное ведомство в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин заявил, что его 25-тысячная группировка Вагнер идет на Москву.

На следующий день, 24 июня, Вагнер взял Ростов-на-Дону. Мятежники стали контролировать все военные объекты в городе, в том числе и Южный военный округ. Наемники сбили несколько вертолетов оккупантов ВКС РФ, которые пытались ударить по ЧВК.

После этого Пригожин отправил колонны ЧВК Вагнер на Москву. Однако до столицы они не дошли – Пригожин в результате переговоров, которые вел от Москвы Лукашенко, развернул свои войска назад. По итогам было принято решение о том, что Вагнер вместе с Пригожиным отправляется в Беларусь.

Впоследствии стало известно о якобы задержании командующего Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергея Суровикина. Сообщается, что он якобы знал о подготовке мятежа и выбрал сторону Пригожина.

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