"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

После наступления Пригожина на Москву, Кремль больше не отправит "вагнеровцев" на войну в Украине.

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"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил со своими наемниками настоящий мятеж и пошел в наступление на Москву. Несмотря на то, что с ним якобы обо всем "договорились" и он отвел войска, "вагнеровцы" больше не вернутся на фронт в Украину. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.

Таким образом, ЧВК "Вагнер" не будет участвовать в войне против Украины.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", - сказал Буданов.

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Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который долго конфликтует с Министром обороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, 23 июня обвинил военное ведомство в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин заявил, что его 25-тысячная группировка Вагнер идет на Москву.

На следующий день, 24 июня, Вагнер взял Ростов-на-Дону. Мятежники стали контролировать все военные объекты в городе, в том числе и Южный военный округ. Наемники сбили несколько вертолетов оккупантов ВКС РФ, которые пытались ударить по ЧВК.

После этого Пригожин отправил колонны ЧВК Вагнер на Москву. Однако до столицы они не дошли – Пригожин в результате переговоров, которые вел от Москвы Лукашенко, развернул свои войска назад. По итогам было принято решение о том, что Вагнер вместе с Пригожиным отправляется в Беларусь.

Впоследствии стало известно о якобы задержании командующего Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергея Суровикина. Сообщается, что он якобы знал о подготовке мятежа и выбрал сторону Пригожина.

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