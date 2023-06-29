УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 15:30 обновлено 29 июня, 15:36
115
После наступления Пригожина на Москву, Кремль больше не отправит "вагнеровцев" на войну в Украине.
Кирилл Буданов, вагнеровцы
"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил со своими наемниками настоящий мятеж и пошел в наступление на Москву. Несмотря на то, что с ним якобы обо всем "договорились" и он отвел войска, "вагнеровцы" больше не вернутся на фронт в Украину. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.

Таким образом, ЧВК "Вагнер" не будет участвовать в войне против Украины.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", - сказал Буданов.

видео дня

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который долго конфликтует с Министром обороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, 23 июня обвинил военное ведомство в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин заявил, что его 25-тысячная группировка Вагнер идет на Москву.

На следующий день, 24 июня, Вагнер взял Ростов-на-Дону. Мятежники стали контролировать все военные объекты в городе, в том числе и Южный военный округ. Наемники сбили несколько вертолетов оккупантов ВКС РФ, которые пытались ударить по ЧВК.

После этого Пригожин отправил колонны ЧВК Вагнер на Москву. Однако до столицы они не дошли – Пригожин в результате переговоров, которые вел от Москвы Лукашенко, развернул свои войска назад. По итогам было принято решение о том, что Вагнер вместе с Пригожиным отправляется в Беларусь.

Впоследствии стало известно о якобы задержании командующего Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергея Суровикина. Сообщается, что он якобы знал о подготовке мятежа и выбрал сторону Пригожина.

Другие новости:

госпереворот военный переворот Евгений Пригожин ЧВК Вагнер гражданская война в России война в России
Реклама

Главное за день

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:30 Украина
ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:41 Политика
Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

Реклама
14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

13:46

Худой, с синяком и лез ко всем целоваться: Путин в Дербенте озадачил своим поведениемВидео

Реклама
13:24

Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт МиддлтонВидео

13:20

Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимонаВидео

13:08

Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

10:09

Мука для панировки не нужна: как приготовить сочную и не разваливающуюся рыбу

10:01

"Стеклянную крышу кафе разнесло на обломки": политик из Колумбии описал атаку на КраматорскФотоВидео

Реклама
09:51

В РФ трех генералов подозревают в содействии бунту Пригожина: в Сети узнали детали

09:38

Вагнер Пригожина из Беларуси не угрожает, боевиков разделят на 4 части – Подоляк

09:22

"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользойВидео

09:02

"Продвижение будет медленным": западные СМИ объяснили, что тормозит контрнаступление ВСУ

09:01

"У Путина - тяжелая ситуация": Небоженко назвал единственный выход для диктатора

09:00

Полякова уличила Байонсе в плагиате на нее

08:43

Лукашенко еще страшнее, чем Путинумнение

08:42

Звали обратно, давали гарантии: осудившая войну российская актриса рассказала, как ее звали в РФ

08:31

Девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов: что она там нашлаВидео

08:22

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять