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Вагнер Пригожина из Беларуси не угрожает, боевиков разделят на 4 части – Подоляк

Андрей Ганчук
29 июня 2023, 09:38 обновлено 29 июня, 09:44
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Группировки ЧВК Вагнер больше не существует, Пригожин будет работать на Африку, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, ЧВК Вагнер
Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Угрозы наступления боевиков ЧВК Вагнер с севера из Беларуси и оккупантов агрессора России в целом на данный момент нет. Граница надежно укреплена. В республику переместили только часть группировки. Вагнер разделен на четыре части и больше не существует. Сам Евгений Пригожин будет работать на Африку. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире Сніданок з 1+1 в четверг, 29 июня, он рассказал о том, что угрозы наступления оккупантов с севера на данный момент нет. После военного мятежа ЧВК Вагнер фактически исчезла. В Беларусь попала только часть боевиков, которую разделят на четыре части.

По мнению советника главы ОП, сам Пригожин, вероятно, теперь будет работать на Африку.

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"То, что Пригожин в Беларуси, для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она (ЧВК "Вагнер") будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть — это бывшие "зеки", которых тоже заберут на контракт у Минобороны. Еще часть подпишет контракты с росгвардией и будет на внутреннем российском рынке. Третья составляющая — вернется в Африку, потому что это основные их бизнес-активы. Кстати, вероятно и Пригожин будет работать на Африку. Четвертая часть останется тренировать белорусский спецназ", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня сделал заявление, в котором обвинил Минобороны оккупантов агрессора России в ракетном ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки на Москву.

На следующий день, 24 июня, Вагнер взял под контроль Ростов-на-Дону. Мятежники захватили все военные объекты оккупантов РФ в городе, в том числе и Южный военный округ. Также они сбили несколько вертолетов российских воздушных сил, которые попытались нанести по ним удары.

После этого Пригожин отправил колонны на Москву. Однако войска на дошли до столицы страны-оккупанта России, поскольку по итогам переговоров с Лукашенко Пригожин решил их развернуть обратно. В итоге было принято решение, что часть боевиков ЧВК Вагнер вместе с Пригожиным отправятся в Беларусь.

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