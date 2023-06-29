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В РФ трех генералов подозревают в содействии бунту Пригожина: в Сети узнали детали

Анна Ярославская
29 июня 2023, 09:51 обновлено 29 июня, 09:56
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Путин якобы решил не демонстрировать российским элитам и народу "раскол и отступничество в армии". При этом решение вопроса с Суровикиным он отложил.
Сергей Суровикин, Владимир Путин
Путин пока еще не решил, что делать дальше с Суровикиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

В стране-агрессоре РФ трех генералов подозревают в том, что они помогали мятежному главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Среди них и генерал армии РФ Сергей Суровикин, известный как "сирийский мясник".

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, Суровикин якобы признался в том, что помогал Пригожину на этапе подготовки мятежа, но теперь раскаивается.

По данным канала, 28 июня российский диктатор Владимир Путин, находясь на Валдае, принимал доклады и провел в режиме видеосвязи несколько совещаний.

видео дня

"Президенту доложили о работе, проведенной с несколькими военными генералами-предателями, которые, по мнению представителей руководства силового блока, помогали Пригожину организовать и осуществить попытку мятежа. Все три генерала-предателя взяты под особый контроль и ограничены в действиях", - говорится в сообщении.

Президенту показали видеоматериалы допроса генерала армии Сергея Суровикина, "который после применения к нему мер физического и морального воздействия, сознался, что оказывал поддержку Пригожину на этапе подготовки мятежа, но после первых призывов главы ЧВК к военному мятежу, осознал свои ошибки, вину и ответственность, и выступал с заявлением резко осуждающим действия против центральной власти в России".

Генерал СВР пишет, что Путин решил не демонстрировать российским элитам и народу "раскол и отступничество в армии". При этом решение вопроса с Суровикиным он отложил.

"Если в ближайшее время будет объявлена отставка министра обороны Сергея Шойгу и выдвижение на его место Алексея Дюмина (губернатор Тульской области, - ред.) , это будет означать, что президент отстранен от принятия решений и происходит попытка государственного переворота", - добавили на канале, пообещав раскрыть подробности позже.

Кто помогал Пригожину устроить попытку бунта в РФ

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК "Вагнера".

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов.

Другие новости:

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