Дмитрий Песков назвал решение G7 по Украине "чрезвычайно ошибочным".

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Дмитрий Песков прокомментировал предоставление гарантий безопасности для Украины / УНИАН

В Кремле в крайне негативном ключе прокомментировали решение союзников предоставить Украине гарантии безопасности.

Намерение стран G7 предоставить гарантии безопасности Украине, о чем было заявлено ранее, якобы ошибочно и опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают пропагандисты из РИА Новости.

Кремлевский представитель считает, что такими действиями страны содружества якобы посягают на безопасность России.

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"Тема вступления Украины в НАТО — мы очень негативно относимся к этому, и эта тема напрямую коррелирует с заявлением о том, что страны "семерки" сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибочным, это посягательство на безопасность России", — добавил Песков.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее сообщалось о том, что G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины.

Долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано. Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими.

Ранее в Минобороны потребовали от Альянса четких гарантий. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов подчеркнул, что Североатлантический альянс должен предложить четкий алгоритм действий, который нужно реализовать Украине и блоку для последующей евроатлантической интеграции Киева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины.

При этом группа ключевых стран Альянса срочно готовит проект декларации о гарантиях безопасности для Украины.

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