РФ может начать новую войну: у Зеленского раскрыли цель и сценарий Кремля

Страна-агрессор РФ может начать гибридную агрессию в отношении НАТО с помощью наемников ЧВК Вагнера, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Под угрозой приграничье Польши и стран Балтии, подчеркнул он в Twitter.
Представитель ОП уверен в том, что такие действия соответствуют стратегии РФ по "повышению ставок" с целью давления на союзников.
Он считает, что таким образом страна-агрессор Россия хочет повлиять на поддержку Украины странами-членами Альянса.
Советник главы ОП отметил, что приграничные территории Польши и стран Балтии могут быть целью россиян, поскольку боевики ЧВК Вагнера "не могут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси".
Он не исключил, что Сувалкский перешеек — 100-километровый отрезок границы между Польшей и Литвой, является "соблазнительной" территорией для российских оккупантов.
"Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций", — пишет Подоляк.
Он добавил, что решением является безотлагательное предоставление Украине оружия для уничтожения российских оккупантов.
"Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать", — резюмировал представитель ОП.
Ранее Олаф Шольц назвал следующую цель РФ. Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Политик упомянул не только Украину, но и Беларусь.
Напомним, Михаил Подоляк заявил о том, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим. Украинские военные делают все, чтобы освободить украинские территории, но контрнаступление не будет быстрым. Освобождение территорий будет долгим и тяжелым. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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