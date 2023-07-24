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"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

Алёна Воронина
24 июля 2023, 09:17 обновлено 24 июля, 09:23
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Путину не удалось добиться своей главной цели в Украине за 1,5 года войны, поэтому очевидно, что Россия уже проиграла, подчеркнул госсекретарь США.
Энтоны Блинкен, украинские военные
Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр Романа Великого

Ключевой целью страны-агрессора России в начале полномасштабного вторжения было фактически стереть Украину с карты мира в короткий срок. Однако это ей не удалось сделать даже за 1,5 года войны.

Поэтому очевидно, что Россия уже проиграла. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

Он подчеркнул, что украинские военные, в отличие от российских оккупантов, знают, за что они борются. Поэтому у захватчиков нет шансов одержать победу.

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"Целью Путина было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Это уже давно провалилось, Россия уже проиграла", – подчеркнул Блинкен.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, почему начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось. Украинские военные пошли в контрнаступление позже, чем планировалось. Сначала ВСУ должны были начать мощные атаки весной этого года. Но защитники Украины не смогли пойти весной в контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и техники.

Также Владимир Зеленский назвал рецепт окончания войны. Он подчеркнул, что все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь. Также он добавил, что уже скоро произойдет много различных событий, которые усилят украинскую защиту.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине закончится летом 2024 года. Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы одержим победу в этой войне".

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