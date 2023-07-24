"Благословенная вами ракета попала в алтарь храма": в УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу

Представители УПЦ МП обвинили патриарха Кирилла в том, что епископы и священники РПЦ благословляют российские танки и ракеты, и осудили войну против Украины.

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В УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС в Одесской области, УНИАН

После ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля, когда подвергся разрушениям также Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата, представители УПЦ МП обратились к Предстоятелю Русской Православной церкви Патриарху Кириллу и всем членам Священного Синода РПЦ.

Официальное обращение отправил в РФ викарий Одесской епархии, архиепископ Арцизский Виктор. Текст обращения также обнародовал протоиерей УПЦ МП Александр Клименко в своем Telegram.

Священнослужитель напомнил, что на Соборе от 27 мая 2022 года было принято решение, что УПЦ МП "выходит полностью из подчинения" РПЦ.

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"Не раз вы, в своих проповедях, говорите о единстве "Святой Руси", которое вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу также Вас, обратить внимание на то, что именно личным вашим благословением, воинство РФ сегодня совершает бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинского государства. По моему мнению, вы забыли о том, что, как и в России, и в Украине есть (были) ваши дети, которых вы такими и считаете, и благословили тех, кто сегодня их убивает", – заявил архиепископ Арцизский Виктор.

Также он подчеркнул, что епископы и священники РПЦ освящают и благословляют российские танки, которые отправляются на войну против Украины, и ракеты, которые затем бомбят мирные украинские города.

Представители УПЦ МП также обратились к российскому патриарху Кириллу из-за разрушений, которые потерпел Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе после ракетного удара РФ по городу в ночь на 23 июля.

"Когда я приехал после окончания комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, то увидел, что "благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах "Святой Руси", – отмечается в обращении.

После этого в УПЦ МП отметили в обращении, что они осуждают полномасштабную войну России против Украины.

"Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля! У нас на свой путь, избранный Собором Украинской Православной Церкви. Искренне прошу вас – остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как ваше благословение своим чадам", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Одессе в ночь на 23 июля

Напомним, в ночь на 23 июля РФ ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человека. Враг применил ракеты всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. пострадали 22 человека, 14 из них госпитализированы. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Нанесены удары по портовой и гражданской инфраструктуре, повреждены, по меньшей мере, 6 домов.

После этого в ВСУ сообщили, что было применено 19 ракет, есть попадание в дома. Повреждения зафиксированы в припортовых районах и более отдаленных районах города, где нет военных объектов. Погиб 1 человек – охранник частного заведения. Был пожар, который ликвидировали.

Также стало известно, что после этой атаки 25 исторических зданий превратились в руины. Среди них-Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых, в котором когда-то снимали фильм о мушкетерах.

При этом сообщалось, что попы из УПЦ МП цинично высказались об ударе по Одессе. Промосковские попы из УПЦ МП, которые находятся на территории Киево-Печерской Лавры, не видят в этом проблемы. Один из пропутинских священников нагло ответил "взорвалось и взорвалось" на вопрос журналиста о том, видел ли он, что произошло в Одессе.

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