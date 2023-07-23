"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

Президент анонсировал много различных событий на следующей неделе, которые усилят украинскую защиту.

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Зеленский назвал рецепт завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина может завершить войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал рецепт завершения войны.

"Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь", - отметил Зеленский.

Он добавил, что уже на следующей неделе состоится много различных событий, которые усилят украинскую защиту.

видео дня

"Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина–НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным", - написал Зеленский.

К тому же готовятся новые пакты поддержки от партнеров. Речь идет об увеличении ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

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