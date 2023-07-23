УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2023, 21:50 обновлено 23 июля, 22:05
50
Президент анонсировал много различных событий на следующей неделе, которые усилят украинскую защиту.
Владимир Зеленский
Зеленский назвал рецепт завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина может завершить войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал рецепт завершения войны.

"Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь", - отметил Зеленский.

Он добавил, что уже на следующей неделе состоится много различных событий, которые усилят украинскую защиту.

видео дня

"Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина–НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным", - написал Зеленский.

К тому же готовятся новые пакты поддержки от партнеров. Речь идет об увеличении ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама

Главное за день

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

20:15 Политика
Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

20:11 Украина
Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

17:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:59

Онуфрий, Путина убийца или нет?

21:50

"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

21:00

Будет "курсовой штиль": прогноз по курсу доллара на следующую неделю

20:15

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

20:11

Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человекаРФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человека
19:49

Замаливал грехи: Путин пошел ставить свечки в храм сразу после удара по ОдессеФото

19:14

"Вагнеровцы" колоннами прибывают в РБ: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

19:00

Как будет на украинском "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дал странный ответВидео

18:15

"Взорвалось и взорвалось": попы из УПЦ МП цинично высказались об ударе по ОдессеФотоВидео

Реклама
18:00

Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

17:45

Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

17:44

В ООН опозорились циничным заявлением относительно мощного удара РФ по Одессе

17:00

Ракетный удар по Одессе: 25 исторических зданий превратились в руиныФото

16:56

Певица Камалия неожиданно вернулась в Украину, но не одна

16:29

Как сделать отпадные куриные крылышки: секрет кроется в одном ингредиенте

16:22

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

16:07

ВСУ обрушат Запорожский фронт: журналистка объяснила, когда Путину придет конец

15:58

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

15:43

Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

15:42

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

Реклама
15:24

"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

15:22

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

15:16

Как одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел ОдессыВидео

15:04

Все в обломках: известный ведущий оказался в эпицентре удара по ОдессеФото

14:39

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:37

Ротару отреагировала на удар россиян по Одессе

14:23

"Клоны" проговариваются: эксперт объяснил, как вычислить двойника ПутинаВидео

13:52

Не нужно тереть часами: чем отмыть руки от грибов

13:48

Гороскоп на завтра 24 июля 2023: Рыбам – наслаждение, Овну - вечеринка

13:45

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

13:30

"Будут хорошие новости": Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ

13:28

Пекло будет везде: в Украину идет самая сильная жара этого лета

12:38

"Хотят в Варшаву": Лукашенко "накапал" Путину на "вагнеровцев"

12:37

Путин и Лукашенко разразились фантазиями о контрнаступлении ВСУ

12:27

Готовят новый удар по Украине: Россия срочно убрала все корабли из Черного моря

12:20

Просто "вау": девушка показала, чем отмыть пригоревший жир в духовкеВидео

12:02

Девушка наотрез отказалась идти на свадьбу подруги: причина вас удивит

11:54

Блокада зернового коридора РФ: эксперт раскрыл неожиданную цель Москвы

11:51

Буферная зона вокруг Луганщины: в Британии раскрыли планы РФ в районе Купянска

11:41

"Все спланированные цели уничтожены": в России опозорились признанием об ударе по ОдессеФото

Реклама
11:03

Готовьте сразу 30 банок: хрустящие и самые лучшие огурцы на зиму - быстрый рецептВидео

10:57

"Полнейшее безумие": Трамп опозорился бредятиной насчет приема Украины в НАТО

10:49

РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря – Данилов

10:31

В чем польза абрикоса: почему их нужно есть именно женщинам

10:12

"Они почувствуют этот ответ": Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по ОдессеФото

09:58

ВСУ проламывают контрбатарейную оборону РФ и бьют по тылам врага — ISW

09:36

ВСУ – об атаке РФ на Одессу: враг применил 19 ракет, есть попадания в домаФото

09:34

Как понять, что кошка радуется: 3 способа понять, что она в восторге от человека

09:06

Мы не вступим ни в какое НАТО до конца войны , и даже после - не фактмнение

09:04

РФ копит ракеты: Жданов спрогнозировал цели нового массированного удара врага

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять