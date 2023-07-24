"РФ изменила террористическую тактику": в ОП описали новую цель Путина

Украина сможет защититься от новых обстрелов, если ускорится поставка средств ПРО. Нужно защитить зерновые коридоры и портовую инфраструктуру.

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В ОП описали новую цель Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин, Одесская ОВА

Страна-агрессор Россия изменила свою тактику ведения обстрелов территории Украины. Российские оккупанты намеренно бьют по югу нашего государства, в частности, чтобы закрыть Украине выход в Черное море и отвлечь всех от внутренних проблем РФ.

Чтобы Украина могла защититься от таких ударов агрессора, нужно, чтобы ускорились поставки средств противоракетной обороны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Обновленная террористическая тактика России: умышленные удары по историческим центрам городов юга, демонстративное уничтожение Одессы, разрушение портовой инфраструктуры, масштабные попытки уничтожения гражданских...", – отметил он.

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Подоляк описал, каких целей РФ пытается добиться такой тактикой. По его словам, первая цель – это окончательно "убить" зерновую сделку. Вторая – закрыть Украине любой выход в Черное море, особенно в связи со страхом за собственный Черноморский флот.

Также страна-агрессор Россия хочет перехватить глобальную информационную повестку дня. Российский диктатор Владимир Путин делает это для того, "чтобы меньше говорили о ослабевающих внутренних проблемах РФ и больше – о возможной эскалации войны", говорит Подоляк.

Еще две причины – это запугать украинцев и заставить их к уступкам, а также просто разрушать Украину.

"Хотят снова напугать откровенным терроризмом и таким образом заставить обсуждать "возможные уступки России". Реализовать свою ненависть к Украине и особенно – к Одессе, просто разрушая память, историю. Что делать? Выйти из политической прострации, ускорить поставки средств ПРО, защитить зерновые коридоры и портовую инфраструктуру, перестать считать, что есть какое-то другое решение, кроме безусловного проигрыша Рф", – подчеркнул советник главы ОП.

Ракетные удары по Украине

Напомним, в ночь на 23 июля страна-агрессор Россия ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен чобор, пострадали 22 человека. Враг применил ракеты всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. пострадали 22 человека, 14 из них госпитализированы. Был очень сильно поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Нанесены удары по портовой и гражданской инфраструктуре, повреждены, по меньшей мере, 6 домов.

Стало известно, что после этой атаки 25 исторических зданий превратились в руины. Среди них – Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых, в котором когда-то снимали фильм о мушкетерах.

В ночь на 24 июля РФ снова атаковала Одесскую область. На этот раз под прицелом была портовая инфраструктура реки Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили силы ПВО Украины. В результате ночной атаки шесть человек пострадали. В больницу госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента.

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