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Дроны, ракеты, БТР Stryker: США объявят о пакете помощи для Украины на $400 млн

Анна Ярославская
25 июля 2023, 07:49 обновлено 25 июля, 07:55
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Оружие предоставляется через особые полномочия президента США, что позволяет Пентагону быстро изымать его из собственных запасов и быстро доставлять в Украину.
Джо Байден, Владимир Зеленский, ракеты Hydra-70
США объявят о новом пакете помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 400 млн долларов.

Как пишет AP со ссылкой на источник в Белом доме, в новый пакет военной помощи войдут различные боеприпасы для систем ПВО, разведывательные беспилотники Hornet, а также бронетранспортеры.

Кроме того, в пакет включены ракеты для HIMARS, систем ПВО NASAMS, Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70.

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Официальные лица также заявили, что США передадут Украине разведывательные дроны Hornet, гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для разминирования, минометы и 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Оружие предоставляется через особые полномочия президента США, что позволяет Пентагону быстро изымать его из собственных запасов и доставлять в Украину, часто в течение нескольких дней.

Что известно о ракетах Hydra 70

Hydra 70 – это неуправляемая авиационная ракета калибром 70-мм. Ее разработали для Военно-морских сил еще в 1940-х годах. Это одна из самых распространенных в мире систем вооружения для авиации.

Семейство ракет класса "воздух-поверхность" имеет несколько вариантов ракетных двигателей и разные варианты боеголовок. Генеральным подрядчиком боеприпасов является General Dynamics Armament and Technical Products.

США использовали ракеты Hydra 70 во многих конфликтах. В частности, в ходе войны в Корее, а затем и во Вьетнаме.

В настоящее время существуют три категории боеголовок и еще больше разных вариантов двигателей и креплений, из которых эти ракеты можно запускать. Самым распространенным вариантом ракеты в армии США является M151 10-Pounder с килограммовой боевой частью. Она предназначена для уничтожения пехоты врага.

В целом, Hydra 70 применяют для ударов по личному составу, материальным целям или же для подавления врага.

Украина ранее уже получала ракеты Hydra 70, но не для авиации, а в составе комплекса APKWS II.

Военная помощь Украине

24 июля Министерство обороны Испании отчиталось об отправке Украине партии гуманитарной и военной помощи.

Из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен ВСУ в начале августа.

Испания отправила четыре танка Leopard 2A4, десять бронированных автомобилей TOA M-113, десять тяжеловозов, бронированный многоцелевой автомобиль.

Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов. Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщала.

Германия передала Украине Gepard, Biber и много оборудования. Федеральное правительство Германии сообщило об обновленных данных военной помощи в Украине, где украинские военные защищают землю от российских оккупантов.

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