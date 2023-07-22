США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

О новом пакете военной помощи для Украины планируют объявить 25 июля. В основном он состоит из артиллерии, ракет для систем ПВО и наземной техники.

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США объявят о новом пакете военной помощи/ Коллаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму до 400 миллионов долларов.

Этот пакет в основном состоит из артиллерии, ракет для систем противовоздушной обороны и наземной техники, так как украинские военные продолжают контрнаступление. Об этом пишет Reuters со ссылкой на троих американских чиновников

Как рассказали изданию двое официальных лиц, имена которых не называются, в данный пакет военной помощи США не будут включать кассетные боеприпасы.

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В новый пакет войдут:

несколько бронетранспортеров Stryker;

оборудование для разминирования;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

противотанковые средства, включая TOW и Javelin;

боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Пакет еще доработается и может измениться.

Кассетные боеприпасы для Украины

В начале июля США объявили об очередном пакете военной помощи на суму свыше 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другие вооружения.

Президент США Джо Байден заявил, что кассетные бомбы для ВСУ призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы изменят правила игры.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка кассетных боеприпасов США в Украину - "преступление", а Россия якобы "до сих пор не применяла" их.

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