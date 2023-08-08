В Каховке враги объявили об отводе войск: в Минобороны объяснили уловку

Оккупанты заявили о якобы отводе войск из Каховки Херсонской области. В Минобороны объяснили, что может значить эта уловка врагов.

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Как говорит замминистра обороны Анна Маляр, в Каховке оккупанты прибегают к разным провокациям/ коллаж Главред, фото УНИАН и Mil.gov.ua

Командование армии агрессоров из РФ в Херсонской области ищет разные способы ‒ для того, чтобы выявлять проукраински-патриотически настроенных граждан. Об этом на своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники", - пишет она.

Для этого, говорит Маляр, оккупанты прибегают к разным провокациям, в том числе объявляя якобы об "отводе" своих войск.

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По данным замминистра обороны, в это же самое время вражеские агенты провоцировали людей на свободные высказывания, а также передавали данные о них оккупационным "правоохранителям".

Кроме того, говорит Маляр, оккупанты намеренно отключали абонентов от операторов российской сотовой связи и проводного Интернета. А потом немедленно запустили по улицам автомобили, которые были оснащены специальным электронным оборудованием ‒ для того, чтобы обнаружить работу передатчиков данных.

Война в Украине

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В ВСУ рассказали, что логистика оккупантов "приболела". Украинские военные усложнили для российских оккупантов логистику. Транспортные пути, по которым двигались захватчики, "приболели" из-за вмешательства защитников Украины, рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк.

Напомним, вечером 6 августа оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске в Донецкой области. По состоянию на 22:00 было известно о пяти погибших, среди них – двое работников ГСЧС, в частности, заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. 14 гражданских были ранены (среди раненых – 11-летний ребенок).

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