'Зерновой коридор' запустили без РФ: Зеленский раскрыл детали

Президент призвал защитить свободу судоходства в Черном море.

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Владимир Зеленский рассказал о работе "зернового коридора" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал о функционировании "зернового коридора" после выхода из него России.

По его словам, еще два судна успешно прошли временным маршрутом Украины после остановки РФ зерновой сделки. Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

"Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором". Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решительности", - написал президент.

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Президент при этом поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.

"Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами", - добавил Зеленский.

Сообщение В.Зеленского / @ZelenskyyUa

Что известно о зерновой сделке:

Ранее сообщалось, что зерновой террор РФ грозит ЕС катастрофой: эксперт объяснил подлый план Кремля. Повышение цен на зерно будет означать дестабилизацию в Африке, уверен Сергей Кузан.

Напомним, Энтони Блинкен ранее сказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение. Бразилия и ее президент Луис Инасиу Лула да Силва могут повлиять на Россию, чтобы вернуть РФ в Черноморскую зерновую инициативу. Такое мнение озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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