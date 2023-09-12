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"Результатов контрнаступления нет": Путин фантазирует о колоссальных "потерях" Украины

Юлия Куришко
12 сентября 2023, 14:55 обновлено 12 сентября, 15:14
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Украина и сама не подозревала, что имеет такое количество техники, как рассказал Путин.
'Результатов контрнаступления нет': Путин фантазирует о колоссальных 'потерях' Украины
Путин рассказал о "потерях" армии Украины / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скриншот: видео

Русский диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы нет никаких результатов, а только потери техники и армии во время наступления на оккупантов.

Путин во время экономического форума назвал такие цифры вооружения, о которых Украина и сама не подозревала, что имеет такое количество техники.

Как передают пропагандисты, что во время наступательной операции армия Украины якобы потеряла "71 тысячу человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин", подчеркнул диктатор.

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Путин также взялся оправдываться, что якобы кассетные боеприпасы, переданные США, никоим образом не повлияли на изменения на фронте. Стоит напомнить, что из-за поставок этого оружия в Кремле угрожали Америке.

Российский диктатор уверен, что поставки истребителей F-16 также никак не повлияют на поле боя.

'Результатов контрнаступления нет': Путин фантазирует о колоссальных 'потерях' Украины
Путин фантазирует о "потерях" ВСУ / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как Путин рассказывает о "потерях" Украины:

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.

ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.

ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.

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война в Украине Владимир Путин
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