'Результатов контрнаступления нет': Путин фантазирует о колоссальных 'потерях' Украины

Русский диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы нет никаких результатов, а только потери техники и армии во время наступления на оккупантов.
Путин во время экономического форума назвал такие цифры вооружения, о которых Украина и сама не подозревала, что имеет такое количество техники.
Как передают пропагандисты, что во время наступательной операции армия Украины якобы потеряла "71 тысячу человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин", подчеркнул диктатор.
Путин также взялся оправдываться, что якобы кассетные боеприпасы, переданные США, никоим образом не повлияли на изменения на фронте. Стоит напомнить, что из-за поставок этого оружия в Кремле угрожали Америке.
Российский диктатор уверен, что поставки истребителей F-16 также никак не повлияют на поле боя.
Смотрите видео о том, как Путин рассказывает о "потерях" Украины:
Контрнаступление ВСУ: что известно
Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.
ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.
ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.
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