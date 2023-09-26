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"Невозможно сбить": в ВСУ рассказали о наличии в РФ сверхзвуковых ракет "Оникс"

Юлия Куришко
26 сентября 2023, 16:00
Дальность полета ракеты "Оникс" над водой на низкой высоте - 300 км, а на высоте более 10 километров может увеличиться вдвое.
'Невозможно сбить': в ВСУ рассказали о наличии в РФ сверхзвуковых ракет 'Оникс'
В ВСУ рассказали о ракете "Оникс" / коллаж: Главред, скриншот: видео Википедия

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат предположил, что агрессорка Россия имеет не много сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которыми она атакует юг Украины.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Игнат сообщил, что точной информации о количестве таких ракет у врага нет. Россияне то вооружение, которое есть имеют, сразу применяют.

"В него партия БПЛА пришла и они их сразу используют против Украины, чтобы держать нас постоянно в напряжении. Так же, если бы "Ониксов" у них было в достаточном количестве, то они бы их использовали чаще. Предполагать можно, что "Ониксов" не так много, но никаких прогнозов и цифр не имею. Здесь больше расскажет разведка относительно именно этого типа вооружения", - говорит Игнат.

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Он напомнил, что дальность полета ракеты "Оникс" над водой на низкой высоте - 300 км, а на высоте более 10 километров может увеличиться вдвое - до 600 км. Учитывая, что их применяют с береговых комплексов такие как "Бастион", то ракеты "Оникс" применяют для впечатления прибрежной зоны Николаевской и Одесской областей.

Атака РФ по Украине

Нагдаем, что РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

На Полтавщине прогремели взрывы после масштабной тревоги. В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в результате попадания по гражданскому объекту есть погибшие и раненые.

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Telegram, что в результате удара по городу возникло возгорание на промышленном складе.

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война в Украине ракета Юрий Игнат
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