На Полтавщине прогремели взрывы после масштабной тревоги: есть жертвы и раненые

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы днем, 22 сентября, после объявления воздушной тревоги.
При этом Воздушные силы ВСУ предупредили о полете крылатой ракеты РФ. Об этом говорится в Telegram ВСУ.
В частности, в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой - ракетная опасность.
"Крылатая ракета в направлении Кременчуга!", - предупредили в ВС.
Добавим, что мониторинговые паблики также сообщали о воздушных целях в сторону Полтавщины.
Ку уточняет Суспильне, в Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом рассказали местные жители.
Как уточнил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в результате попадания по гражданскому объекту есть погибшие и раненые.
"Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, погибшие и раненые", - сообщил Лунин.
Ракетные удары РФ
Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.
Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.
Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.
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