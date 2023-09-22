На Полтавщине прогремели взрывы после масштабной тревоги: есть жертвы и раненые

В Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой областях объявляли ракетную опасность.

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В Украине объявляли ракетную тревогу / pixabay, Минобороны РФ

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы днем, 22 сентября, после объявления воздушной тревоги.

При этом Воздушные силы ВСУ предупредили о полете крылатой ракеты РФ. Об этом говорится в Telegram ВСУ.

В частности, в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой - ракетная опасность.

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"Крылатая ракета в направлении Кременчуга!", - предупредили в ВС.

Добавим, что мониторинговые паблики также сообщали о воздушных целях в сторону Полтавщины.

Ку уточняет Суспильне, в Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом рассказали местные жители.

Как уточнил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в результате попадания по гражданскому объекту есть погибшие и раненые.

"Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, погибшие и раненые", - сообщил Лунин.

Ракетные удары РФ

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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