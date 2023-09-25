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Россияне сбросили авиабомбы по ЖЭКу в Бериславе: есть погибшие и раненые

Юлия Куришко
25 сентября 2023, 12:45 обновлено 25 сентября, 13:06
Прокудин сообщил, что одна авиабомба попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы, а еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.
Россияне сбросили авиабомбы по ЖЭКу в Бериславе: есть погибшие и раненые
На Херсон сбросили авиабомбы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/olexandrprokudin

Русские оккупанты 25 сентября сбросили четыре авиабомбы на Берислав Херсонской области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека.

"Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Сейчас известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом", - сообщил Прокудин в своем Telegram-канале.

Глава Херсонской ОВА рассказал детали российской атаки-травмы несовместимые с жизнью получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. На момент вражеского удара они находились в помещении.

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"Еще два человека-ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Атака по Херсонщине

Напомним, что РФ сбросила авиабомбу по жилому кварталу Новой Каховки. Несколько российских самолетов вылетели из района Таганрога и выпустили КАБ в сторону Бериславского района, но одна из авиабомб упала в Новой Каховке.

Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона. Две управляемые авиабомбы российские захватчики сбросили с самолетов около 4 часов утра. Есть пострадавшие и разрушения.

Россия "накрыла" село на Херсонщине. В результате российской атаки погибли шесть человек, в том числе убита почти вся семья. от полученных травм скончался также 12-летний сын из этой семьи, врачам не удалось его спасти.

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