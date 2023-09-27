Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

Тактическая ситуация в Вербовом Запорожской области остается неясной.

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В ISW рассказали о ситуации на Запорожском фронте / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины 26 сентября продолжили наступательные операции на западе Запорожской области.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и наступательные действия - на Бахмутском, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

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Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские силы достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Аналитики отмечают, что тактическая ситуация в Вербовом остается неясной.

"Российские источники до сих пор напрямую не ответили на заявление источника, предположительно связанного с Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, о том, что по состоянию на 24 сентября украинские силы контролируют половину села Вербовое (18 км к юго-востоку от Орехова)", - говорится в отчете.

При этом ISW не обнаружила свидетельств такого продвижения Сил обороны Украины.

Карта боев ISW / understandingwar.org

Отметим, 23 сентября военный аналитик Bild Юлиан Репке сообщил в Twitter, что украинские силы вошли в село Новопрокоповка южнее Работино на Запорожском фронте. Он показал кадры с российского видео, которые, по словам Репке, показывают, что внутри села идут пехотные бои.

Российские паблики утверждают, что этот бой состоялся у Новопрокоповки, а не в самом селе.

Как сообщал Главред, российские оккупанты попали в настоящий "ад" под Бахмутом. Украинские военные мастерски применяют тяжелое вооружение, которое поставляет Запад. Украинские военные обстреливают линии обороны россиян тяжелой артиллерией - польскими пушками Krab и американскими самоходными гаубицами M109.

Ранее аналитики ISW писали, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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