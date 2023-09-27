УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 08:57 обновлено 27 сентября, 08:57
Тактическая ситуация в Вербовом Запорожской области остается неясной.

ВСУ, Новопрокоповка
В ISW рассказали о ситуации на Запорожском фронте / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины 26 сентября продолжили наступательные операции на западе Запорожской области.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и наступательные действия - на Бахмутском, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

видео дня

Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские силы достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Аналитики отмечают, что тактическая ситуация в Вербовом остается неясной.

"Российские источники до сих пор напрямую не ответили на заявление источника, предположительно связанного с Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, о том, что по состоянию на 24 сентября украинские силы контролируют половину села Вербовое (18 км к юго-востоку от Орехова)", - говорится в отчете.

При этом ISW не обнаружила свидетельств такого продвижения Сил обороны Украины.

Карта боев ISW
Карта боев ISW / understandingwar.org

Отметим, 23 сентября военный аналитик Bild Юлиан Репке сообщил в Twitter, что украинские силы вошли в село Новопрокоповка южнее Работино на Запорожском фронте. Он показал кадры с российского видео, которые, по словам Репке, показывают, что внутри села идут пехотные бои.

Российские паблики утверждают, что этот бой состоялся у Новопрокоповки, а не в самом селе.

Как сообщал Главред, российские оккупанты попали в настоящий "ад" под Бахмутом. Украинские военные мастерски применяют тяжелое вооружение, которое поставляет Запад. Украинские военные обстреливают линии обороны россиян тяжелой артиллерией - польскими пушками Krab и американскими самоходными гаубицами M109.

Ранее аналитики ISW писали, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:57 Украина
Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетике

Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетике

06:44 Украина
Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта

Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта

23:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

08:15

Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:59

"Впервые в мире": подстанции "Укрэнерго" комплексно укрепили от ракетных атак

07:45

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
07:15

Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работеВидео

07:14

Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

07:00

Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?мнение

06:55

Только гений найдет отпечаток лапы собаки за 20 секунд: необычайная оптическая иллюзия

Реклама
06:44

Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетикеВидео

05:34

Гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов: что принесет коридор затмений с 14 по 28 октябряВидео

04:00

Украина производит собственное оружие для ударов по РФ: Свитан раскрыл подробностиВидео

02:30

Можно ли кушать сало на ночь и не поправляться: диетологи дали советы

01:30

"Россияне побегут": Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФВидео

26 сентября, вторник
23:58

Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти узника за 8 секунд

23:48

Бывший любовник Заворотнюк снимает в оккупированном Крыму пропагандистское кино

23:27

Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта

23:06

Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть ПутинаВидео

22:40

Умеров о гибели командующего Черноморским флотом: "Если мертв - хорошо для всех"

21:48

Бои за Клещиевку идут уже за железной дорогой, у россиян осталось еще несколько трасс

Реклама
21:36

Болгария хочет передать украинской армии неисправные ракеты

20:59

Свет будут отключать не всем: кому из украинцев не придется сидеть в темноте

19:57

"Продолжаем двигаться вперед": ВСУ не допустили потери ни одной позиции - Залужный

19:39

С дна постучали: Лорак сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам

19:31

Как сказать на украинском "востребованный товар": Авраменко озвучил два варианта

19:27

Раскрыта стратегическая цель украинских атак на Черноморский флот

19:10

Сколько ракет ATACMS нужно Украине?мнение

19:07

В Украине ударит +6: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

Руководитель нацагентства по аккредитации Сергей Костюк зарегистрирован как российский предприниматель - СМИ

18:51

"Это мой сынок, которого убили": Даша Астафьева поделилась личной драмой

18:48

За Украину отдал самое ценное – свою жизнь: в тяжелых боях погиб 35-летний защитник

18:40

Церковный праздник 27 сентября: что нельзя делать на мученика Калистрата

18:22

3 дня превратились в 3 года: в РФ выдали позорное заявление о сроках войны

18:21

У российских оккупантов есть три болевые точки - СвитанВидео

17:58

Женщины должны стать на военный учет: в МОЗ рассказали, что изменится с 1 октября

17:54

Оккупанты изменили свою тактику: враг пытается удержать позиции в Бахмуте

17:50

Женщина показала 5 способов, как погладить мятую вещь без утюга

17:30

РФ истерит из-за приглашенного в парламент Канады украинского ветерана: в чем дело

16:56

Что нельзя есть 28 сентября, чтобы не началась черная полоса: приметы и запреты

16:44

Россияне показали "живого" командующего ЧФ после "прилета" по штабу: в ССО отреагировали

Реклама
16:40

"Это серебряная пуля": ракеты ATACMS скоро будут в Украине - экс-советник Залужного

16:28

"Есть договоренности": Украина не будет бить ракетами ATACMS по России

16:00

"Невозможно сбить": в ВСУ рассказали о наличии в РФ сверхзвуковых ракет "Оникс"

15:47

"Бавовна" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ - СМИ

15:40

Польза и вред киви: кому нельзя есть "волосатую картошку"

15:32

"Я просто решила поиграть": Бритни Спирс напугала поклонников видео танцев с ножами

15:20

Уменьшит скорость продвижения ВСУ: Свитан рассказал, чего ждать от мобилизации в РФВидео

15:12

Достать до оккупантов в Крыму: Украина создает аналог Калибра — The Economist

14:41

Мужчина показал, как за секунду открыть банку без открывашки

14:33

Как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять