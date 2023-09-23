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Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2023, 20:49 обновлено 23 сентября, 21:04
Украинские военные применяют тяжелое вооружение, которое поставляет Запад Украине.
ВСУ
ВСУ уничтожают врага под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты попали в настоящий "ад" под Бахмутом. Украинские военные мастерски применяют тяжелое вооружение, которое поставляет Запад. Об этом сообщает Reuters.

Украинские военные обстреливают линии обороны россиян тяжелой артиллерией-польскими пушками Krab и американскими самоходными гаубицами M109.

Один из командиров ВСУ отметил, что даже одна такая единица вооружения может полностью перевернуть ситуацию и остановить атаку врага.

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"Главное-целиться туда, куда нужно. Они (русские) ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем от наших перехватов. Мы слышим, что продолжаем их мучить, и они продолжают догадываться, сколько у нас осталось боеприпасов", - сказал боец.

Ситуация под Бахмутом

15 сентября Генштаб в своей сводке сообщил, что ВСУ взяли под контроль Авдеевку под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжили свои наступательные действия в районе Клещиевки, где достигли определенных успехов.

Агрессорка Россия стянула под Бахмут 52 тысячи войск, рассказал представитель восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. По его словам, на всем Восточном фронте враг сконцентрировал 150 тысяч оккупантов.

В ВСУ подтвердили освобождение села Клещиевка. Населенный пункт находится в 7 километрах от оккупированного Бахмута.

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