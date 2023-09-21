Враг не смог пробить оборону в Киеве: Жданов рассказал, куда летели ракеты РФ

Российские оккупанты пытались ударить по промышленной зоне и объектах инфраструктуры.

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РФ пыталась ударить по Киеву ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/KyivCityOfficial

Российские оккупанты 21 сентября пытались ударить ракетами по Киеву. Враг пытался попасть в промышленную зону и объекты инфраструктуры. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

В то же время Жданов акцентировал внимание на том, что оккупантам не удалось пробить противовоздушную оборону в столице.

"Скорее всего, они предполагают, что там может быть накопление тоже каких-то материальных средств, которыми затем обеспечивается фронт", — сказал Жданов. видео дня

Он убежден, что Москва не может смириться с тем, что раз за разом россиянам не удается достигнуть своих целей в Киеве.

"Вот даже сегодня большая часть ракет пошла на западную часть Украины, но на Киев все равно идет часть. То же самое при атаке дронами. Хотя бы часть этих дронов во время массированной атаки направляется в Киев", - объяснил полковник.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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