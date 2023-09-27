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У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 12:15 обновлено 27 сентября, 12:15
Глава государства рассказал о ситуации на фронте и намекнул, что реализуются определенные планы.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ идет веред в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание и по его итогам заявил, что у Сил обороны Украины есть продвижение на Донецком направлении.

"Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведки. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", - написал глава государства в Telegram.

Также Зеленский рассказал о ситуации в Херсонской области. По его словам, российские оккупанты продолжают терроризировать территории, до которых могут дотянуться.

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"Двадцать шесть КАБов (авиационная бомба, - ред.) за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - сообщил президент.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - добавил он.

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