У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

Глава государства рассказал о ситуации на фронте и намекнул, что реализуются определенные планы.

https://glavred.info/ukraine/u-vsu-est-prodvizhenie-na-fronte-zelenskiy-nazval-napravlenie-10503925.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ идет веред в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание и по его итогам заявил, что у Сил обороны Украины есть продвижение на Донецком направлении.

"Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведки. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", - написал глава государства в Telegram.

Также Зеленский рассказал о ситуации в Херсонской области. По его словам, российские оккупанты продолжают терроризировать территории, до которых могут дотянуться.

видео дня

"Двадцать шесть КАБов (авиационная бомба, - ред.) за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - сообщил президент.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - добавил он.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.