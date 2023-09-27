У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание и по его итогам заявил, что у Сил обороны Украины есть продвижение на Донецком направлении.
"Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведки. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", - написал глава государства в Telegram.
Также Зеленский рассказал о ситуации в Херсонской области. По его словам, российские оккупанты продолжают терроризировать территории, до которых могут дотянуться.
"Двадцать шесть КАБов (авиационная бомба, - ред.) за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - сообщил президент.
"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - добавил он.
Новость дополняется...