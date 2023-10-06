Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный 'огневой кулак'

Украинские военные открывают огонь по российской артиллерии заблаговременно, подчеркнул Сергей Баранов.

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ВСУ создали "огневой кулак"/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Столпами современной артиллерии является максимальная автоматизация, цифровые разработки для артрозведки и автоматизированных систем управления огнем, а также средства контрбатарейной борьбы, заявил начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.

Украинские военные открывают огонь по российской артиллерии заблаговременно, еще до того, как оккупант будет готов к применению артиллерии. При этом украинские системы бьют на большее расстояние, чем российская, цитирует его Military Media Center.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", — подчеркнул украинский генерал.

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По его словам, успех в этом достигается благодаря обученности бойцов и применения нового программного обеспечения вместе с автоматизированной системой управления огнем. Также офицер сообщил, что иногда до 90% огневого поражения сил и средств противника приходится на Ракетные войска и артиллерию.

"Украинским военным постоянно нужно придумывать новые способы и методы огневого поражения, а также совершенствовать оружие и навыки. Среди важных задач украинских военных — наносить поражение так, чтобы не вредить не военным объектам", - добавил Баранов.

Ранее эксперт рассказал о том, как ВСУ могут бороться с русской артиллерией. Есть три, говорит эксперт Александр Мусиенко, относительно надежных способа борьбы с артиллерией русской оккупационной армии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Украину заходят техника, артиллерия и ПВО. Киев ведет активную работу на военном и дипломатическом фронтах, СБУ проверяют деятельность военкоматов, сказал президент Владимир Зеленский.

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