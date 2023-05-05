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Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллерией

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 03:00
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Есть три, говорит эксперт Александр Мусиенко, относительно надежных способа борьбы с артиллерией русской оккупационной армии.
ВСУ, Мусиенко
ВСУ и Александр Мусиенко / коллаж Главред, фото УНИАН

У украинской армии есть как минимум три относительно надежных способа борьбы с артиллерией русской оккупационной армии. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Во-первых, контрбатарейная борьба, то есть поражением нашими средствами артиллерии, учитывая преимущество в дальности на несколько километров. Во-вторых, дроны-камикадзе, то есть атака беспилотниками, которые могут точечно ее уничтожать. В-третьих, авиация, которая время от времени наносит удары по скоплению сил противника. То есть мы должны делать все теми возможностями, которые у нас есть, теми бомбардировщиками Су-24 или штурмовиками Су-25. И еще одно – проведение диверсий в тылу врага. Плюс уничтожение складов со снарядами и боеприпасами, потому что без своевременного подвоза БК любая артиллерия сами по себе теряют значение на линии фронта", − считает специалист.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

видео дня

Смотрите на видео интервью Главреда с Александром Мусиенко:

Контрнаступление ВСУ

Руководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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