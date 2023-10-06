"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается.

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​ Ракетный удар по Харькову забрал жизнь десятилетнего ребенка / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар, который российские оккупанты нанесли утром 6 октября по центру Харькова.

"Харьков, российский удар этим утром. Убит ребенок – мальчик. Десять лет ему было... Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства в Telegram.

По словам Зеленского, более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается.

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"Благодарен каждому, кто помогает нашим людям. И я благодарю всех наших воинов, которые, несмотря ни на что, двигаются вперед, уничтожают оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины. Наша устойчивость, наше движение и ежедневные потери оккупантов – это то, что должно быть ответом на российский террор", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Как выглядит Харьков после ракетного удара РФ:

Ракетный удар по Харькову 6 октября

6 октября в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

В результате атаки повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. Возник пожар на площади 50 кв.м.

Жертвой удара российских оккупантов стал 10-летний мальчик. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный малыш.

В Киевском районе ранены шесть мирных жителей: три женщины и три мужчины. В Основянском районе – 7 раненых, в том числе 11-месячный мальчик. 10-летний погибший – это его брат.

Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что в результате утреннего обстрела Харькова погиб 10-летний ребенок, по меньшей мере 25 человек ранены.

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