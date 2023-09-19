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Шпионила из окна: СБУ разоблачила российскую информаторку в Славянске

Мария Тупик
19 сентября 2023, 16:00
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Злоумышленница пыталась изучить движения украинских артиллеристов, участвовавших в контрнаступлении под Бахмутом.
СБУ разоблачила российскую информаторку
СБУ разоблачила российскую информаторку / Коллаж Главред, фото СБУ

В еще одной успешной операции против вражеской разведки, сотрудники СБУ разоблачили и задержали злоумышленницу, которая пыталась следить за движением украинских войск в городе Славянск. Ее миссия заключалась в передаче вражескому телеграм-каналу критической информации о расположении и перемещении Сил обороны Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Больше всего врага интересовал маршрут артиллерийской техники ВСУ, в частности реактивных систем залпового огня, которые использовались во время контрнаступления под Бахмутом.

Чтобы воплотить свои планы, женщина обустроила собственный "шпионский пункт" в квартире. Полученную информацию она передавала через один из прокремлевских телеграмм-каналов, которым руководят представители российских спецслужб.

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В результате операции контрразведки СБУ женщину задержали и объявили подозрение согласно части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За это преступление ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Контрдиверсионная деятельность СБУ

Напомним, что 11 сентября в ходе операции сотрудники СБУ задержали агента, который оказывал помощь России в планировании воздушных атак на объекты критической инфраструктуры в Киеве. Злоумышленником оказался контрактник одного из воинских подразделений Национальной гвардии, которого ФСБ вербовала дистанционно в январе 2023 года.

Также, 18 сентября Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в Днепре. Чтобы скрыть свою разведывательную и саботажную деятельность, злоумышленник регулярно переодевался в форму ВСУ. Его основной задачей было установление маршрутов перемещения железнодорожных эшелонов, которые перевозили новую военную технику, оружие и боеприпасы для нужд сил обороны Украины.

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война в Украине СБУ
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