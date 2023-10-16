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Налетели сразу 5 истребителей: россияне атаковали Херсонщину

Ангелина Подвысоцкая
16 октября 2023, 23:06 обновлено 16 октября, 23:21
Российские оккупанты выпустили девять управляемых авиационных бомб.
Российский самолет Су-30 СМ, взрыв
Россияне ударили самолетами Су по Херсонской области. / Минобороны РФ, pixabay.com

Российские оккупанты цинично и безжалостно атаковали Херсонщину сразу пятью истребителями Су. Враг выпустил девять управляемых авиабомб. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Это произошло вечером 16 октября. Взрывы прозвучали в 4 населенных пунктах Бериславского района.

"По предварительной информации, выпустили девять управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района", — заявил Прокудин.

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Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по церкви в Херсоне, верующие прикрывали друг друга телами. РФ ударила в тот момент, когда в церкви проходила служба. В результате атаки, две верующие получили ранения.

Позже оккупанты нанесли новые удары по городу. Все дело в том, что Россия пытается обесточить Херсон. В результате "прилета" были повреждены линии электропередач.

Недавно стало известно о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон, фотографировала места прилетов и последствия.

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война в Украине вторжение России Херсонская область
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