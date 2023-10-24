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РФ больше не "ставит" на крылатые ракеты: Коваленко объяснил коварность "Шахедов"

Яна Ставская
24 октября 2023, 18:52
Россия готовит новый террор дронами, предупредил эксперт.
Дым, дроны Шахед
РФ регулярно атакует Украину "Шахедами" / pixabay.com, Telegram

Иранские дроны-камикадзе способны поражать сразу несколько объектов и намного дешевле крылатых ракет. Поэтому РФ будет "ставить" во время атак на Украину на бюджетные БПЛА типа "Шахед", рассказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко напомнил, что РФ пыталась наладить собственное производство дронов, однако сроки реализации планов сорваны. Поэтому их производство ограничено. Независимо от типа дронов, это лишь увеличит уровень террора со стороны РФ.

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Коваленко объяснил, почему россияне между крылатой ракетой и дешевым дроном для атаки на Украину выберут второй вариант.

"Например, "Shahed-136" - это дешевая замена крылатых ракет. Их, конечно, не стоит сравнивать по функционалу, но цена дрона 40 тысяч долларов, что по сравнению с крылатой ракетой стоимостью 7 миллионов долларов и вероятностью сбития системами ПВО в 95 процентов против 10 процентов попадания дронами - разница существенная. То есть "шахеды" имеют большую вероятность попадания, причем не в один объект, а сразу в несколько. Да и 50 "шахедов" - это всего 2 миллиона долларов, что эффективнее и дешевле одной крылатой ракеты", - сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Россия готовится к новым ударам

Страна-агрессор начала применять по Украине новые ударные дроны. Так называемые газонокосилки, по словам Коваленко, больше угрожают гражданским объектам.

"Для военных объектов они представляют меньшую угрозу, чем для гражданских. У такого дрона меньшая боевая часть, например, в несколько килограммов, однако это тоже взрывчатое вещество, которое вредит и убивает", – отметил эксперт в интервью Главреду.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что эти дроны призваны истощать украинскую ПВО.

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война в Украине ПВО Александр Коваленко война России и Украины
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