5 целей для Кремля на данном этапе войны: у Зеленского раскрыли замысел Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал главные цели Кремля на данном этапе войны с Украиной. Стратегия врага состоит из 5-ти пунктов.

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У Зеленского раскрыли замысел Кремля / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Главные цели Российской Федерации на данном этапе конфликта с Украиной являются простыми и предсказуемыми. Они варьируются от "мясных" контрштурмов до попыток восстановить свое глобальное влияние. Об этом написал советника главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк.

По его словам, на этом этапе конфликта Россия имеет следующие цели:

Во-первых: масштабные "мясные" контрштурмы, чтобы пройти хотя бы на 500 метров. Ради пропагандистских целей;

Во-вторых, провоцирование других очагов нестабильности в разных регионах. И пролонгацию этих нестабильностей, чтобы максимально отвлечь внимание демократий от поддержки Украины;

В-третьих, обязательное замораживание конфликта, снижение интенсивности боевых действий и сохранение своего присутствия на части оккупированных территорий. С последующим выходом на следующие этапы войны;

В-четвертых, постоянный поиск ракет/снарядов/дронов в третьих странах и создание сети производств в рамках условного террористического альянса;

В-пятых, перевод войны в позиционную без существенного продвижения сторон, чтобы частично восстановить влияние на глобальные диссекции.

По словам Подоляка, все эти аспекты вместе образуют понятную и простую стратегию, которую можно легко устраняется благодаря принципиальной позиции коалиции демократических стран.

"Нужно довести войну до справедливого финала и получить архитектуру нового глобального порядка", - резюмировал Подоляк. видео дня

Наступление русских на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский собрал 23 октября новую Ставку на фоне нового наступления российских оккупантов, все еще развивающегося на востоке Украины. Как отметил в Telegram глава государства, на ставке в первую очередь речь шла о ситуации на фронте.

В то же время, план большого наступления России начинает реализоваться на Купянском направлении. Именно на этот участок фронта враг перебросил подразделения вновь созданной 25-й армии.

Также, российское командование определило своей стратегической целью захвата города Авдеевка. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

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