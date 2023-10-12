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Множество техники и пехоты: Россия начала наступление на стратегический город

Юрий Берендий
12 октября 2023, 16:58 обновлено 12 октября, 16:58
Россия бросила все силы на захват города Авдеевка на Донетчине. В Генштабе сообщили о множестве пехоты, а также бронетехники.
Армия, солдаты
Россия начала наступление на стратегический город / коллаж Главред, фото: скриншот deepstate, Минобороны РФ

Российское командование определило своей стратегической целью захват города Авдеевка. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. Если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват, или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое, что он может достичь на данном этапе. Поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия", - отметил Александр Штупун.

Штупун также сообщил, что российское командование "бросило множество пехоты, а также бронетехники на Авдеевское направление".

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"Сейчас уже фиксируется уменьшение количества бронетехники, но враг пытается идти вперед пехотой", - сказал он.

Наступление России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска накапливают резервы, чтобы наступать на некоторых участках фронта. Их цель - оттянуть дополнительные силы ВСУ. Силы обороны Украины продолжают свое продвижение.

В то же время, россияне уже перешли в наступление в Донецкой области. Враг подтягивает резервы и постепенно вводит их в бой для окружения города Авдеевка.

Стоит добавить, что Авдеевка пережила величайшее наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отбили атаки и сумели удержать все свои позиции. Ситуация возле Авдеевки утром 12 октября напряженная, но ее контролируют силы обороны Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиций ВСУ.

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Авдеевка ВСУ контрнаступление ВСУ
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