30 тысяч погибших: россияне идут на штурм без оружия и бронежилетов - офицер ВСУ

По словам офицера Максима Морозова, российское командование бросает своих солдат на штурм Авдеевки без автоматов, касок и бронежилетов.

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Армия РФ уже потеряла до 30 тыс. погибшими в ходе наступления на Авдеевку / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Авдеевском направлении, оккупанты потеряли погибшими около 30 тысяч солдат. Об этом в эфире Эспрессо сообщил офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

По его словам, обстановка в самой Авдеевке "тяжелая и критическая". Офицер добавил, что россияне продолжают массированные наступательные действия с целью захвата города.

"За период осеннего наступления противника официально Генштабом было объявлено о потерях оккупантов – 15 тыс. личного состава. То есть атакуя небольшой город Авдеевка, который до полномасштабного вторжения имел население 30 тыс., только за эти два месяца россияне положили там 15 тыс. Надо понимать, что к началу этого осеннего наступления они где-то так же потеряли. Соответственно, армия РФ уже потеряла до 30 тыс. убитыми, наступая на Авдеевку. Задача, которую поставило их политическое руководство, завладеть Авдеевкой до выборов или выступлений их плешивого лидера, захватчики будут выполнять и жертвовать огромным количеством пехоты", - прокомментировал офицер "Легиона Свободы. видео дня

Он также указывает на то, что противник активно ищет слабые точки и недостаточно защищенные участки на передовой линии. Кроме того, россияне активно используют бронетехнику для ведения наступательных действий на Авдеевском направлении. Ранее, при плохих погодных условиях, враг привлекал 1-3 единицы техники для наступления, в то время как сейчас используют целые колонны по 10-15 единиц.

"Что касается вражеской пехоты, то эти приблизительные потери в 30 тыс. во время наступлений на Авдеевку, для противника не имеют никакого значения. Уже есть информация, что по линии фронта враг высылает свою пехоту без автоматов, бронежилетов и касок, давая им задачу: там лежат "убитые соответствующие", бежит и забирайте у них автоматы, надевайте их каски и бронежилеты", - отметил Максим Морозов.

Офицер добавил, что Силы обороны Украины уже зафиксировали тактику штурмов на отдельных отрезках фронта, когда российские военные отправляются без оружия, бронежилетов и касок.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали наступательные операции вблизи Авдеевки и захватили очистные сооружения города. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны.

По данным Bild, есть предположение, что российские войска зашли в Авдеевку с нового направления - северо-восток, захватив часть дачного поселка, где расположены очистные сооружения.

В то же время, как говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии, украинские военные провели несколько контратак возле Степного в районе Авдеевки.

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