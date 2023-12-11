Фарион выплатили немалые деньги после увольнения из вуза - СМИ

Ирине Фарион насчитали немалую сумму после увольнения из Львовской политехники, сообщают журналисты.

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Фарион насчитали немалую сумму после увольнения из "Львовской политехники" м/ коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известной экс-нардепу и лингвисту Ирине Фарион насчитали немалую сумму после того, как ее уволили из "Львовской политехники". Как гласит ответ вуза "Львовская политехника" на информационный запрос портала "Украинские новости", в октябре Ирине Фарион насчитали зарплату в размере 17 617 гривен.

А в ноябре сумма выплат увеличилась – 28638 гривен. В вузе при этом не уточнили, входят ли премии и надбавки в эту сумму (либо же это профессорский оклад Фарион).

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Скандал с Ириной Фарион

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания повлекли за собой скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производство.

Руководитель МОН Оксен Лисовой спустя некоторое время заявил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".

Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.

Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.

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