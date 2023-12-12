Путин готовится к новой широкомасштабной войне: в ISW назвали "жертву"

Россия планирует воевать против НАТО. Аналитики Института изучения войны назвали ряд признаков.

https://glavred.info/world/putin-gotovitsya-k-novoy-shirokomasshtabnoy-voyne-v-isw-nazvali-zhertvu-10524275.html Ссылка скопирована

Путин, вероятно, готовится к широкомасштабной войне против НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int, скриншот

Страна-агрессор Россия готовится будущей широкомасштабной конвенционной войне против НАТО. Именно на это ориентированы длительные усилия армии РФ по реструктуризации и расширению. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что тот факт, что Россия выделяет дорогостоящие военно-морские ресурсы в районы за пределами Украины и Восточной Европы, может быть направлен на угрозу для Альянса и его союзников во многих регионах.

В частности, Кремль регулярно подчеркивает, что Россия является морским государством в Тихом океане, стремясь к равноправному оборонному партнерству с Китаем.

видео дня

Кроме того, РФ участвовала в военно-морских операциях в Охотском море в мае 2023 года, направленных на сдерживание дальнейшей поддержки Украины со стороны Японии.

11 декабря президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономического развития российской арктической зоны заявил о стратегическом интересе России в Арктике. Это регион, в котором РФ может укрепить свой военно-морской потенциал, учитывая недавнее вступление Финляндии в НАТО и будущее вступление Швеции в Альянс.

В Институте также указывают, что пока не ясно, смогут ли российские военно-морские производители в ближайшие годы выпускать стратегические военно-морские корабли желаемого Кремлем масштаба и качества.

Вместе с тем, Россия продолжает усилия по постепенной мобилизации своей оборонной промышленной базы и может решить сосредоточить эти усилия на морских производителях.

Оборонный бюджет РФ

Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин подписал бюджет РФ на 2024 год, который значительно увеличивает федеральные расходы, в частности, включает рекордный уровень расходов на оборону.

В документе указывается, что в следующем году расходы страны-агрессора составят 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета - 9,5 млрд долларов.

Власти РФ планируют потратить на оборону и правоохранителей около 157,5 млрд долларов - это 39% всех расходов федерального правительства.

Кроме того, Путин принял решение об увеличении численности армии РФ, которое вступило в силу с 1 декабря. По сообщению Министерства обороны России, армия РФ будет увеличена до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Это означает рост численности военных более чем на 170 тысяч человек.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что Россия увеличила расходы на оборону, чтобы перевести промышленность на военные рельсы. Но в то же время это приведет к серьезной нагрузке на российскую экономику, которая может "перегреться" и не выдержать этого.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.